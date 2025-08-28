El a fost întrebat dacă este sută la sută candidatul USR la PMB și a răspuns afirmativ, cu precizarea că mai sunt de îndeplinit aspecte procedurale, dar care nu îl vor opri: „Da. În fine, ştiţi cum e, avem nişte proceduri interne, evident, e liber (n.red. – să candideze în cursa internă) orice alt coleg, dar cred că, după susţinerea pe care o simt în partid şi pentru care le mulţumesc colegilor mei, suntem acolo”, a răspuns Cătălin Drulă.

Referitor la posibilitatea ca și PNL să îl susțină, Drulă a răspuns că deja premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus că Ciprian Ciucu este cel mai bine plasat candidat din partea PNL, dar că va urma o discuție între Fritz, Bolojan și Nicuşor Dan „şi se va lua o decizie foarte curând, nu putem depăşi un interval de două-trei săptămâni”.

„Ştiu că nu îi e indiferent lui Nicuşor Dan cine va conduce Bucureştiul, în ce direcţie vor merge politicile Bucureştiului. Nu toţi cei care şi-au anunţat intenţia de a candida au fost concordanţi cu Nicuşor Dan”, a conchis Drulă.

Un sondaj CURS publicat duminică, 24 august, arată că Daniel Băluţă (PSD) este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR). Pe locul trei, la egalitate, sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL). La scurt timp, și PNL a dat publicității un sondaj realizat de INSCOP Research. Și în sondajul liberalilor, Daniel Băluță rămâne primul, dar este urmat de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu / George Simion și Cătălin Drulă.

Așa cum Libertatea a anunțat în premieră, PSD nu vrea ca alegerile la PMB să fie organizate în noiembrie, aceasta fiind dorința lui Ilie Bolojan. Social-democrații vor ca alegerile să fie amânate până în primăvară.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.









