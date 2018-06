“Imediat după acest lucru, fără niciun fel de ezitare, am considerat normal să protejez imaginea ministerului şi a Poliţiei Române de un eventual scandal mediatic sau de o eventuală situaţie neplăcută, motiv pentru care am decis să fac un pas înapoi. Însă, aşa cum cariera am avut-o impecabilă până în acest moment şi traiectul meu profesional este unul impecabil, voi merge până în pânzele albe să arăt adevărul şi sunt ferm convins că acest lucru va ieşi la iveală”, a declarat Cătălin Ioniţă înainte de a intra în sediul DNA, potrivit Agerpres.

Plecarea din funcţie a chestorului Ioniţă i-a luat prin surprindere pe mulţi. Inclusiv pe unii dintre şefii din ministerul de Interne. Şi asta pentru că, spun sursele noastre, totul ar fi fost făcut într-o secretomanie generală.

Fostul de acum şef al poliţiei Române a fost plecat, de curând, într-o vizită în Statele Unite ale Mericii, acolo unde s-a întâlnit cu reprezenţi de la cel mai înalt nivel al administraţiei americane, inclusiv cu şefi ai FBI şi din CIA. De aceea, este cu atât mai surprinzătoare miscarea cu cât o astfel de vizită nu ar mai fi fost oportună dacă se avea învedere schimbarea din funcţie a chestorului Cătălin Ioniţă. Rămâne de văzutce alte informaţii vor ieşi la suprafaţă.

Cătălin Ioniță nu mai este șeful Poliției Române, de ieri, când a cerut încetarea împuternicirii în funcție ”din considerente personale”, după șase luni de la numirea în locul lui Bogdan Despescu. În locul lui Ioniță a fost numit Ioan Buda, fostul șef al Poliției de Frontieră.