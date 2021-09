Cătălin Moroșanu, dezamăgit de tăticul călăreț după ce și-a vândut casa. Sergiu l-a sunat pe luptător: „A cheltuit toţi banii şi s-a întors tot în sărăcia aia”

Cât timp Cătălin Moroșanu se afla la Survivor, Sergiu, tăticul călăreț, pentru care luptătorul a strâns bani să-l scoată din sărăcie a vândut casa pe care i-o cumpărase din donații. Oamenii au pus mână de la mână și s-au adunat 43.000 de euro pentru tânărul care a pornit călare pe cal să meargă la maternitatea unde tocmai născuse soția sa. Gestul tânărului a impresionat o țară întreagă la momentul respectiv.

După ce a fost ajutat, Sergiu a refuzat să muncească și a vândut și casa pe care a primit-o din banii de donații. Cătălin Moroșanu este dezamăgit de tăticul călăreț și a povestit că a încercat să-l ajute și cu loc de muncă, însă el a refuzat.

„L-am ajutat. Toți românii l-au ajutat. Primeam telefoane de la oameni. Câte lucruri a primit de la toţi românii, au donat haine. Avea cont de euro şi cont de lei. Românul e un om cu suflet extraordinar. În două săptămâni şi jumătate, am strâns 43.000 de euro. I-am găsit casă la 37.000 de euro într-o zonă metropolitană, mobilată. I-a lăsat fostul proprietar carne în frigider, că avea nevoie. I-am lăsat și 6.000 de euro în cont. I-am zis că are o șansă să o pornească de la zero. Primul lucru pe care l-am văzut că scârţâie, am vrut să îl angajez la o clinică stomatologică. Soția mea e manager acolo. L-am programat la vizita medicală, nu mi-a mai răspuns la telefon, nici el, nici fratele lui, nici tatăl lui și atunci a fost prima dată când a scârțâit treaba. M-am supărat pe el, vorbisem în Iaşi să îl angajez. Aflu după că a condus maşina fără carnet, dar toţi greşim. El e copil… are 20 și ceva de ani. M-a deranjat că s-a mutat de acolo, a cheltuit toţi banii şi s-a întors tot în sărăcia aia, în mocirla aia. S-a dus că acolo stă mama, tata. Am fost dezamăgit”, a dezvăluit Cătălin Moroşanu, potrivit as.ro.

Tăticul călăreț l-a sunat pe Cătălin Moroșanu

Sergiu l-a sunat pe luptător cu dorința ca acesta să-i semneze actul ca să poată vinde casa. Cătălin Moroșanu nu a vrut să facă acest lucru, pentru că conform contractului acesta nu avea voie de vândă locuința timp de 5 ani. Chiar dacă sportivul a refuzat să facă acest lucru, tăticul călăreț a găsit o modalitate de a vinde imobilul.

„M-a sunat că vrea să vândă casa, avea nevoie de semnătura mea. Cinci ani nu avea voie să vândă fără semnătura mea, dar a găsit un tertip. Cred ca închiriat-o pe 5 ani de zile. Nu mai vreau să mai aud de chestia asta”, a mai declarat Cătălin Moroșanu.

Citeşte şi:

Anca Serea, despre mersul copiilor la școală în perioada pandemiei: „Așa cum vaccinarea e gratuită, și testarea trebuie să fie gratuită”

Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la PRO TV: „Nu sunt atât de deschisă la risc”

Ce se întâmplă cu fiica lui Aurelian Preda la 5 ani de la moartea artistului. Anamaria Rosa se confruntă cu probleme

PARTENERI - GSP.RO Scandal în paradis! Mama lui Cristiano Ronaldo rupe tăcerea și spune totul despre Georgina

Playtech.ro Monica Pop aruncă bomba. De ce a explodat, de fapt, numărul cazurilor de Covid-19: „Omul trebuie să știe lucrurile astea”

Observatornews.ro Lanțurile globale de aprovizionare, la un pas de colaps. Imagini cu aglomerația fără precedent de nave cargo în porturile din California. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2021. Balanțele vor avea ocazia să privească cu alți ochi, mai detașați, anumite probleme neînțelese

Știrileprotv.ro SUA, în pragul unei catastrofe fără precedent. Ar fi pentru prima dată în istorie când se întâmplă asta

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Vezi ce concurs a organizat Salatini si ce premii a oferit!