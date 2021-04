Sergiu, „tăticul călăreț”, primele declarații după ce a vândut casa primită. Ce spune despre Cătălin Moroșanu

Povestea lui Sergiu Ciobotariu a devenit cunoscută în întreaga țară primăvara trecută. Când a aflat că soţia lui a născut, bărbatul a vrut neapărat să-şi vadă fiul la maternitate şi să le ducă mâncare. Fiindcă n-a avut bani de taxi, a mers călare de la Răducăneni, 40 de kilometri de Iași! Cătălin Moroșanu a fost impresionat de gestul tânărului încât a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l ajuta. Mulți s-au mobilizat, mulți au donat bani și așa tânărul a primit în dar o casă în Miroslava și o anumită sumă de bani.

Tânărul a făcut declarații acum, a dezvăluit de ce a vândut casa primită, dar și că are un nou loc de muncă. „Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial”, a spus acesta pentru BZI.

Tânărul de 23 de ani a mai dezvăluit că a fost prins de două ori la volan fără permis. Și-a dorit să urmeze o școală de șoferi, dar nu mai are voie legal, abia peste cinci ani poate face asta.

„M-a prins Poliția de două ori la volan fără permis, nu aveam cu ce să mă deplasez, era foarte greu. (…) Inițial, îmi luasem un Golf 4 și nu aveam permis. M-a prins Poliția și mi-a făcut dosar, de asta am și plecat de acolo. Am vrut să mă înscriu la școala de șoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la școala de șoferi. Am și dat mașina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăși la volan”, a mai adăugat „tăticul călăreț”.

Pentru aceeași sursă, Sergiu a declarat că familia lui e bine, soția stă cu copiii acasă, ea are grijă de ei.

Și despre Cătălin Moroșanu, vedeta care l-a ajutat, a făcut declarații.

„Cu Cătălin (Moroșanu) am vorbit doar atunci când am vândut casa. El mi-a spus că dacă nu mă pot descurca acolo, să mă mut”, a spus Sergiu Ciobotariu.

