„Probabil că știți că sunt medic, nu sunt nici vânzători de cârnați, ca unii dintre colegii mei, nici conducători de baruri, ca alții și te prezinți la un spital la camera de gardă atunci când ești bolnav, când simți că ai probleme, nu când vrei sau când nu vrei. Eu nu i-am pus să pună moțiunea în ziua în care poate un om să se îmbolnăvească, a fost decizia lor să pună moțiunea în ziua de astăzi. Eu ieri am anunțat că nu mă simt bine, am avut niște discuții cu acest lider Simonis și ulterior l-am și anunțat că am tușit foarte tare și am vărsat sânge, am tușit sânge, ceea ce m-a făcut să mă sperii, după care i-am anunțat că probabil n-o să am cum să vin, pentru că așa a hotărât și familia mea, să mă duc să mă internez și să văd ce am la plămâni”, a declarat Cătălin Rădulescu aseară la Digi 24.

Deputatul PSD spune că ieri, chiar în ziua moțiunii de cenzură a fost la spital

„Am venit astăzi (la spital – n.r.), că am venit de la Pitești, eu nu stau în București ca alții, am venit când mi s-a programat să vin, m-am dus la un spital la care puteam să mă duc, prin colegii mei, să fac radiografie pulmonară, EKG, analize. Am plecat la ora 19.30 din spital. Eu nu mă duc în Parlamentul României ca să mor sau să-mi las familia pe drumuri, pentru că vrea Simonis sau Ciolacu”, a mai subiniat social-democratul.

Luni, PSD nu a putut îndeplini, cvorumul necesar pentru moțiunea de cenzură. De pe lista PSD au lipsit cinci parlamentari: Carmen Dan, Cătălin Rădulescu, Adrian Tudor, Dan Ciocan și Roxana Pațurcă.

În acest context, Marcel Ciolacu a cerut, ieri, exculderea din partid a celor cinci absenți.„Eu nu cred în îmbolnăviri de azi de dimineaţă până la ziua votului”, a punctat Ciolacu.

