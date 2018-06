Theresa Lynch, 50 de ani, a mers la doctor după ce au început să o doară ochii și să-i curgă din ei un lichid ciudat, potrivit mirror.co.uk.

Woman's terrifying make-up warning after common mascara habit nearly blinded her https://t.co/hiJxcu1oO5 pic.twitter.com/hRJhs60Gh0

Mama a doi copii a fost șocată când doctorii i-au descoperit pe sub pleoape umflături calcificate care poartă numele de calculi.

Experții cred că dureroasele umflături din ochiul Theresei au fost cauzate de obiceiul ei de a se machia strident și de faptul că s-a dat cu rimel timp de 25 de ani.

Medicii care au consultat-o pe Theresa au spus că este cel mai grav caz de această natură pe care l-au văzut vreodată. Dacă zgârieturile de pe suprafața ochiului s-ar infectat, riscul ca femeia să orbească ar fi fost extrem de mare.

What REALLY happens when you don't take off your mascara properly: Horrific photo of woman's eye https://t.co/nJDaCKdUAW pic.twitter.com/bfSL9nvkUY

