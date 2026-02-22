El a subliniat că România nu a fost izolată la acest eveniment, ci dimpotrivă, a demonstrat un angajament solid faţă de procesul de pace.

Marius Lazurca: România, prezentă activ în procesul de pace din Gaza

„A fost o prezenţă semnificativă şi care a fost remarcată mai cu seamă în Statele Unite, iniţiatorul acestui format şi principalul actor în acest grup de state care îşi propun în această etapă să avanseze în procesul de pace din Gaza.

Viziunea noastră este foarte limpede. Procesul de pace din Gaza se întemeiază din punctul de vedere al dreptului internaţional pe rezoluţia Consiliului de Securitate, există, aşadar, un cadru legal solid, care ne permite să participăm la efortul de pace”, a declarat Lazurca.

Consilierul prezidenţial a respins ideea izolării României la acest eveniment, menţionând că Uniunea Europeană a fost reprezentată de un comisar al Comisiei Europene, iar România are o tradiţie îndelungată de implicare în procesul de pace.

„Am fost mai puţin izolaţi decât se spune. Prezenţa noastră aici vine şi în urma unei lungi tradiţii de implicare în procesul de pace şi de atenţie pe care am dat-o procesului de pace”, a adăugat Lazurca.

Consilier prezidențial: Prezența României la Consiliul de Pace, apreciată de SUA

Ceea ce s-a întâmplat la Washington în cadrul Consiliului de Pace reprezintă, potrivit oficialului, „principalul proces şi unicul proces pe care comunitatea internaţională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociu”.

Cu privire la eventualele vizite oficiale ale unor lideri americani în România, Lazurca a precizat că este prematur să se vorbească despre o posibilă vizită a secretarului de stat Mark Rubio.

Totuşi, el a menţionat că preşedintele României, Nicuşor Dan, a discutat despre aspecte importante ale relaţiilor bilaterale, care ar putea crea premisele unei astfel de vizite.

„Preşedintele a evocat elemente importante ale relaţiei bilaterale în această conversaţie, elemente care pot permite concretizarea unei vizite”, a explicat Lazurca.

De asemenea, consilierul prezidenţial a evidenţiat că oficialii americani au apreciat implicarea României în această iniţiativă, ceea ce ar putea deschide oportunităţi de colaborare pe viitor.

„Am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenţei preşedintelui României la acest eveniment. Oficialii americani mi-au confirmat nemijlocit că apreciază interesul pe care România, prin şeful statului, îl dă acestei iniţiative a Statelor Unite sau a iniţiativelor, în general, ale administraţiei Trump.

Nu pot, aşadar, exclude că din energia pozitivă pe care preşedintele a creat-o prin această prezenţă se vor naşte şi alte proiecte benefice pentru România”, a concluzionat Lazurca.

50 de țări invitate la Consiliul pentru Pace, 30 au acceptat să facă parte

Amintim că președintele SUA a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace”, prezentat drept o inițiativă pentru promovarea păcii și destinată soluționării conflictelor globale, care va fi condusă pe viață de el. Țările invitate au mandate de trei ani, iar pentru a deveni membre permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 50 de state au primit invitații, dar până acum au acceptat să facă parte din Consiliu mai puțin de 30. Foarte important, pentru că există temerea că acest „Consiliu pentru Pace” ar putea periclita munca Organizației Națiunilor Unite (ONU), marile puteri europene Franța, Germania, Italia și Marea Britanie au manifestat reticență față de structura propusă de Trump.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Washington o primă reuniune a Consiliului pentru Pace, iar Nicuşor Dan a fost unul dintre puţinii șefi de stat din UE prezenţi, cu statut de observator, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au declinat invitaţia. Liderul de la Cotroceni a reușit să stea de vorbă cu președintele SUA doar câteva zeci de secunde, timp în care au discutat „chestiuni de politețe”, după cum a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, prezentat premier de către Donald Trump

Iar Trump a făcut o gafă de protocol în discursul său, mai exact l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministru, în loc de președintele României.

În rest, discursul de prezentare, care a durat 20 de secunde, a conținut cuvinte de apreciere pentru Dan și pentru români, cuvinte care țin însă de diplomație și, drept urmare, sunt rostite frecvent în asemenea contexte. Mai ales când este vorba despre Trump, cunoscut pentru stilul său hiperbolic repetitiv și orientat spre superlative.

Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România"
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România"
