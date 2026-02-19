Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan premier, în loc de președintele României. Reacția lui Nicușor Dan

UPDATE ora 20.40: Rugat de jurnaliști să comenteze faptul că a fost numit premier de Trump, Nicușor Dan a răspuns sec, râzând: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă, da”.

UPDATE ora 17.00: Donald Trump a produs un moment stânjenitor în discursul său. Deși în sală se afla președintele României, Nicușor Dan, Trump l-a prezentat greșit drept premierul României.

În rest, discursul de prezentare, care a durat 20 de secunde, a conținut cuvinte de apreciere pentru Dan și pentru români, cuvinte care țin însă de diplomație și, drept urmare, sunt rostite frecvent în asemenea contexte, mai ales când este vorba despre Trump, cunoscut pentru stilul său hiperbolic și orientat spre superlative.

„Prim-ministrul Dan al României… Românii sunt minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Și dumneavoastră sunteți fantastic. Mulți dintre români vin și muncesc în această țară, ne ajută și sunt oameni de încredere”, a spus Trump, așa cum se poate vedea în imaginile video de mai jos.

Înainte de acest moment, dar și după aceea, Trump i-a prezentat pe membrii Consiliului, rostind despre fiecare câteva cuvinte de laudă.

Știrea inițială: Președintele României, Nicușor Dan, va ține un scurt speech la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, astăzi, 19 februarie.

Șeful statului va participa de la ora României 15.40 la reuniunea inaugurală a Consiliului, care va avea loc la Institutul pentru Pace din Washington, iar preşedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe Nicușor Dan să rostească un discurs, deși România are doar rol de observator.

Amintim că Donald Trump a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace”, prezentat drept o inițiativă pentru promovarea păcii și destinată soluționării conflictelor globale, care va fi condusă pe viață de el. Țările invitate au mandate de trei ani, iar pentru a deveni membre permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 50 de state au primit invitații, dar până acum au acceptat să facă parte din Consiliu mai puțin de 30. Foarte important, pentru că există temerea că acest „Consiliu pentru Pace” ar putea periclita munca Organizației Națiunilor Unite (ONU), marile puteri europene Franța, Germania, Italia și Marea Britanie au manifestat reticență față de structura propusă de Trump.

Pe 15 februarie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a acceptat invitația și că va merge la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Dar România va avea doar rolul de observator, adică va participa la discuții, dar nu va avea drept de vot la deciziile finale.

Preşedintele SUA găzduiește astăzi, 19 februarie, la Washington, o primă reuniune, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare din Gaza. Nicuşor Dan va fi unul dintre puţinii șefi de stat din UE prezenţi, cu statut de observator, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au declinat invitaţia.

