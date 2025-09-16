Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat

Ce cred românii despre activitatea lui Nicușor Dan în plan extern

Un studiu recent realizat de Avangarde arată dacă și cât de mulțumiți sunt românii de activitatea lui Nicușor Dan în politica externă, în primele luni de mandat. Președintele României și-a început oficial mandatul la data de 26 mai 2025, iar prima vizită oficială pe care a efectuat-o a fost în Republica Moldova, la Chișinău.

În cadrul sondajului Avangarde au fost chestionați 1.000 de subiecți, în perioada 8.09.2025 – 14.09.2025.

Românii au răspuns la o serie de întrebări privind politica externă și situația țării noastre. Respondenții au fost întrebați și de cât de mulțumiți sunt de activitatea președintelui Nicușor Dan în primele luni de mandat, în politica externă: Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului președinte Nicușor Dan?

Potrivit datelor Avangarde, 43% dintre români sunt mulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan în plan extern, în timp ce 51% au răspuns „nu”, iar 6% dintre respondenți au spus că nu pot aprecia.

Rezultatele sondajului AVANGARDE privind părerea românilor despre activitatea președintelui Nicușor Dan în politica externă

Ce părere au românii despre activitatea Ministerului Afacerilor Externe

În timpul sondajului Avangarde, românii și-au exprimat opinia și cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Externe.

Întrebați dacă sunt mulțumiți de activitatea Ministerului Afacerilor Externe, aceștia au răspuns: 51% s-au declarat nemulțumiți de activitatea MAE în plan extern, alți 38% s-au declarat mulțumiți, în timp ce 11% nu pot aprecia.

Rezultatele sondajului AVANGARDE privind Ministerul Afacerilor Externe

Românii sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare

În ceea ce privește alocarea a 5% din PIB pentru apărare, așa cum solicită liderii NATO, românii sunt de acord.

Mai exact, 57% dintre respondenții studiului Avangarde au răspuns DA, în timp ce doar 38% sunt de părere că țara noastră nu ar trebui să aloce 5% din PIB pentru înarmare, iar 5% au preferat să se abțină.

Vizitele oficiale ale lui Nicușor Dan ca președinte al României

De la începutul mandatului ca președinte al României, Nicușor Dan a efectuat trei vizite oficiale în Europa și a participat la două summituri majore. Prima vizită oficială în calitate de șef al statului a fost în Republica Moldova, iar o vizită în SUA ar putea avea loc anul viitor.

Vizite oficiale ale președintelui Nicușor Dan:

Republica Moldova (Chișinău) – iunie 2025, prima vizită oficială ca președinte

Germania (Berlin) – iulie 2025, vizită oficială cu întâlniri la nivel înalt

Austria (Salzburg) – iulie 2025, participare la Summitul Industriașilor

Summiturile la care a mers Nicușor Dan ca președinte al României:

Summitul Formatului București 9 (B9) și reuniunea Țărilor Nordice, Vilnius, Lituania, iunie 2025 – prima deplasare internă a președintelui

Summitul NATO, Haga, iunie 2025, la care a participat și Donald Trump

Alte întâlniri și evenimente:

Primirea diplomaților români acreditați în străinătate, august 2025, Palatul Cotroceni, București

Detalii despre vizita în SUA

Prima vizită a președintelui Nicușor Dan în SUA ar urma să aibă loc anul viitor, în primul trimestru, după cum anunța Oana Țoiu, în urmă cu doar câteva săptămâni. Luni seară, în timpul unui interviu la Antena 3 CNN, Nicușor Dan a vorbit despre vizita pe care o va efectua peste Ocean.

Președintele României a reamintit faptul că a fost invitat de șeful SUA la Casa Albă încă de la învestirea în funcție. Pentru vizita din Statele Unite, România are două mari obiective, după cum a spus Nicușor Dan.

„Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari: securitatea și economia. (…) Să fiți siguri că România se va duce cu toate propunerile legate de securitate … dar mai ales cu niște propuneri concrete legate de partea economică”, a spus Nicușor Dan.

Care sunt atribuțiile președintelui României în plan extern

Atribuțiile președintelui României în politica externă, potrivit Constituției României, sunt următoarele:

Președintele reprezintă statul român în relațiile internaționale și este garantul independenței, unității și integrității teritoriale a țării.

Încheie tratate internaționale în numele României, tratate care sunt negociate de Guvern, și le supune spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil.

La propunerea Guvernului, președintele acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

Reprezentanții diplomatici ai altor state sunt acreditați pe lângă președintele României.

Astfel, președintele are un rol esențial în definirea și gestionarea politicii externe a României, reprezentând țara pe plan internațional și gestionând relațiile diplomatice.

