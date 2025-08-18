„În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlnește Comunitatea Românilor din Diaspora și antreprenorii de acolo, și le mulțumesc mult pentru invitație”, a declarat Țoiu la TVR INFO.

Ministrul a dezvăluit că această vizită are ca scop și pregătirea unei întâlniri între președintele Nicușor Dan și președintele Donald Trump. Oana Țoiu a menționat că această întrevedere ar putea avea loc în „primul trimestru al anului 2026”.

Oana Țoiu a prezentat trei obiective principale ale vizitei:

Participarea la Adunarea Generală a Națiunilor Unite Întâlniri cu comunitățile de români din New York și Chicago Pregătirea vizitei prezidențiale

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE