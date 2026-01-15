Un climat de teroare

Ancheta a pornit de la declarațiile a două femei, foste angajate ale lui Julio Iglesias, care susțin că ar fi fost agresate sexual în anul 2021, în perioada în care lucrau pe proprietăți deținute de artist în Bahamas și în Punta Cana. Cele două femei au depus plângere și au fost incluse în programul de protecție a martorilor, procedură legală aplicată în astfel de situații.

Potrivit procedurilor, la audieri urmează să fie chemat și Julio Iglesias. În acuzațiile care i se aduc, artistul a transmis că nu este vinovat și că situația va fi lămurită cât de curând.

Acesta a afirmat, într-un interviu exclusiv pentru revista Hola!, că pregătește apărarea împotriva acuzațiilor de abuz sexual și trafic de persoane.

Sursa citată menționează că în timpul convorbirii telefonice, Iglesias părea serios, pe deplin conștient de gravitatea situației, dar încrezător în poziția sa.

Artistul spaniol le-a spus jurnaliștilor publicației că adevărul va ieși la iveală și că totul va fi clarificat.

Acuzațiile se referă în principal la anul 2021 și descriu un climat de teroare. Una dintre reclamante a dezvăluit că a fost supusă unor agresiuni sexuale aproape zilnic, pe o perioadă lungă de timp.

În plus, și alți angajați au povestit despre un sistem de supraveghere sever, care a depășit cu mult normalul. Potrivit acestora, telefoanele mobile erau verificate în mod regulat.

De asemenea, ciclurile menstruale ale femeilor erau „documentate” de personalul cântărețului. În plus, acestea descriu condiții de muncă groaznice, cu ture de până la 16 ore, efectuate fără protecție contractuală sau zile libere.

Controverse politice

Scandalul a ajuns acum la cel mai înalt nivel al sistemului judiciar spaniol. Întrucât Julio Iglesias este cetățean spaniol, Parchetul din cadrul Audiencia Nacional analizează în prezent deschiderea unor anchete împotriva sa pentru presupusă agresiune sexuală și posibile infracțiuni legate de traficul de persoane. Cazul generează, de asemenea, controverse politice considerabile.

În timp ce ministrul Culturii, Ernest Urtasun, cere o anchetă completă și își exprimă solidaritatea cu presupusele victime, a izbucnit o dezbatere cu privire la onorurile de stat acordate cântărețului.

Opoziția din Madrid cere revocarea unor premii precum titlul „Hijo Predilecto”, o cerere pe care guvernul regional a respins-o până acum. Această onoare este considerată cea mai înaltă distincție pe care un oraș sau o regiune spaniolă o poate acorda unei persoane născute acolo.

Julio Iglesias nu a comentat încă personal acuzațiile specifice. Anturajul artistului a respins acuzaţiile aduse împotriva acestuia şi se află în prezent în stare de şoc.

Cu aproximativ 300 de milioane de discuri vândute, cântărețul este unul dintre cei mai de succes muzicieni din istoria muzicii pop, cu milioane de fani din întreaga lume. În anii 1980, a înregistrat piese alături de artiști celebri precum Stevie Wonder, Willie Nelson și Diana Ross.