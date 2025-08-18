ANRE, ASF și ANCOM sunt vizate de aceste schimbări care urmează să fie implementate până la începutul anului 2026.

Conducerile executive ale acestor autorități trebuie să prezinte, până la 30 septembrie 2025, noi organigrame care să reflecte o reducere a personalului.

Se prevede o scădere de 10% a posturilor de specialitate și de 30% a celor din serviciile suport, raportat la situația din 1 ianuarie 2025.

Pe lângă restructurarea personalului, actul normativ prevede și reduceri salariale substanțiale.

Până la aceeași dată, 30 septembrie 2025, trebuie prezentată o nouă grilă de salarizare care să includă o scădere de 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor personalului existent la 1 iulie 2025.

Membrii de rang înalt ai acestor autorități nu sunt exceptați de la reducerile salariale. Pentru membrii Comitetului de Reglementare ai ANRE, membrii Consiliului ASF, precum și pentru președintele și vicepreședinții ANCOM, se va aplica aceeași reducere de 30% a remunerațiilor, raportat la nivelul din iulie 2025.

Noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare vor intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2026.

Încadrarea personalului în noile posturi rezultate din reorganizare se va face printr-o procedură aprobată intern de conducătorul instituției, cu consultarea sindicatului sau reprezentanților angajaților.

De altfel, Ilie Bolojan a anunțat taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal.

