30% din sumă poate fi retrasă la începutul perioadei de plată

Noul proiect de lege stabilește modalitatea de plată a pensiilor din Pilonul II, permițând retragerea a 30% din sumă la începutul perioadei de plată. Restul banilor vor fi distribuiți pe o perioadă de opt ani.

Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a explicat importanța acestui proiect: „Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OECD.”

OCDE a evaluat pozitiv sistemul de pensii private din România. Dan Armeanu a subliniat: „În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat şi reglementat care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României.”

Modificări aduse proiectului de lege

În ședința de Guvern, au fost operate două modificări semnificative:

Creșterea procentului de retragere inițială de la 25% la 30%. Reducerea perioadei de plată de la 10 ani la 8 ani.

Dan Armeanu a precizat: „În şedinţa de Guvern de astăzi au avut loc două modificări, mai precis, valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plăţile se vor face în viitor, de asemenea s-a mişorat de la perioada de 10 ani la un număr de 8 ani.”

Acest proiect de lege respectă standardele europene și principiile OCDE, completând cadrul legislativ al sistemului de pensii din România.