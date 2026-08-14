Performanțe și încărcare rapidă cu noua baterie Blade

Cu o lungime de 4.605 mm, o lățime de 1.900 mm și o înălțime de 1.720 mm, Tai 3 se apropie de dimensiunile unui Toyota RAV4, fiind ideal pentru familii. Ampatamentul de 2.745 mm și designul robust îi conferă o prezență impunătoare. Sub capotă, modelul ascunde un motor electric de 240 kW (326 CP), care permite o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 6,9 secunde. Reducerea greutății la 1.920 kg, datorită bateriei mai mici Blade de a doua generație, contribuie la aceste performanțe îmbunătățite.

BYD a lansat o versiune entry-level a bateriei Blade, reduce capacitatea de la 75,6 kWh la 64,3 kWh, scăzând astfel autonomia oficială de la 620 kilometri la 510 kilometri CLTC. Totuși, impresionant este timpul de încărcare: bateria se reîncarcă de la 10% la 70% în doar cinci minute, iar de la 10% la 97% în nouă minute. Această tehnologie scoate în evidență avansul industriei chineze în domeniul auto.

Dacia Duster, reperul de preț pentru SUV-urile accesibile din Spania

În Spania, cel mai accesibil SUV rămâne Dacia Duster, al cărui preț începe de la 20.020 de euro pentru varianta Essential cu motor Eco-G 120. Deși are etichetă Eco și consum redus, performanțele sale de 120 CP sunt departe de cele ale lui Tai 3, care oferă mai multă putere, tehnologie și echipamente. Diferențele de preț, taxe și specificitățile pieței europene fac imposibilă o comparație directă, dar exemplul ilustrează clar decalajul dintre cele două modele.

Livrările de unități Tai 3 au fost impresionante: 5.945 de vehicule doar în luna iulie și peste 30.000 în primele șapte luni ale anului 2026. Acest succes reflectă capacitatea Chinei de a produce mașini accesibile cu dotări de top. Este interesant să reflectăm asupra a ceea ce este capabilă industria auto chineză și a ceea ce poate îndesa într-o mașină pentru sub 19.000 de euro.

Deși este puțin probabil ca Tai 3 să fie disponibil în Spania la prețul de 18.500 de euro, rămâne întrebarea: când și la ce cost va ajunge pe piața europeană? Această incertitudine alimentează dezbaterile privind viitorul industriei auto și competitivitatea producătorilor europeni în fața avansului tehnologic chinezesc.

Dacia a lansat o ediție limitată a SUVului Duster, numită „Spirit of Sand”, ca o celebrare a victoriei de la Raliul Dakar 2026. Modelul va fi disponibil exclusiv pe piața românească, fiind produs în doar 500 exemplare, cu un preț de 28.990 de euro.

Dacia a deschis pe 12 august comenzile în România pentru noul Sandero Hybrid 155, prima versiune electrificată a unuia dintre cele mai populare modele ale constructorului. Mașina are 155 CP, cutie automată și poate circula în oraș până la 80% din timp folosind doar propulsia electrică.

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