Performanțe și încărcare rapidă cu noua baterie Blade

Cu o lungime de 4.605 mm, o lățime de 1.900 mm și o înălțime de 1.720 mm, Tai 3 se apropie de dimensiunile unui Toyota RAV4, fiind ideal pentru familii. Ampatamentul de 2.745 mm și designul robust îi conferă o prezență impunătoare. Sub capotă, modelul ascunde un motor electric de 240 kW (326 CP), care permite o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 6,9 secunde. Reducerea greutății la 1.920 kg, datorită bateriei mai mici Blade de a doua generație, contribuie la aceste performanțe îmbunătățite.

BYD a lansat o versiune entry-level a bateriei Blade, reduce capacitatea de la 75,6 kWh la 64,3 kWh, scăzând astfel autonomia oficială de la 620 kilometri la 510 kilometri CLTC. Totuși, impresionant este timpul de încărcare: bateria se reîncarcă de la 10% la 70% în doar cinci minute, iar de la 10% la 97% în nouă minute. Această tehnologie scoate în evidență avansul industriei chineze în domeniul auto.

Dacia Duster, reperul de preț pentru SUV-urile accesibile din Spania

În Spania, cel mai accesibil SUV rămâne Dacia Duster, al cărui preț începe de la 20.020 de euro pentru varianta Essential cu motor Eco-G 120. Deși are etichetă Eco și consum redus, performanțele sale de 120 CP sunt departe de cele ale lui Tai 3, care oferă mai multă putere, tehnologie și echipamente. Diferențele de preț, taxe și specificitățile pieței europene fac imposibilă o comparație directă, dar exemplul ilustrează clar decalajul dintre cele două modele.

Livrările de unități Tai 3 au fost impresionante: 5.945 de vehicule doar în luna iulie și peste 30.000 în primele șapte luni ale anului 2026. Acest succes reflectă capacitatea Chinei de a produce mașini accesibile cu dotări de top. Este interesant să reflectăm asupra a ceea ce este capabilă industria auto chineză și a ceea ce poate îndesa într-o mașină pentru sub 19.000 de euro.

Deși este puțin probabil ca Tai 3 să fie disponibil în Spania la prețul de 18.500 de euro, rămâne întrebarea: când și la ce cost va ajunge pe piața europeană? Această incertitudine alimentează dezbaterile privind viitorul industriei auto și competitivitatea producătorilor europeni în fața avansului tehnologic chinezesc.

Dacia a lansat o ediție limitată a SUVului Duster, numită „Spirit of Sand”, ca o celebrare a victoriei de la Raliul Dakar 2026. Modelul va fi disponibil exclusiv pe piața românească, fiind produs în doar 500 exemplare, cu un preț de 28.990 de euro.

Dacia a deschis pe 12 august comenzile în România pentru noul Sandero Hybrid 155, prima versiune electrificată a unuia dintre cele mai populare modele ale constructorului. Mașina are 155 CP, cutie automată și poate circula în oraș până la 80% din timp folosind doar propulsia electrică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
David Popovici, destăinuiri dureroase „Un membru al familiei se confruntă cu dependența de droguri” + Drumul de la copilul agresat de antrenoare la campionul olimpic
GSP.RO
David Popovici, destăinuiri dureroase „Un membru al familiei se confruntă cu dependența de droguri” + Drumul de la copilul agresat de antrenoare la campionul olimpic
Parteneri
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
Fanatik.ro
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
ObservatorNews.ro
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
GSP.ro
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
GSP.ro
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
Parteneri
O ciupercă îi face pe oameni să vadă „elfi” peste tot! Medicii se confruntă cu sute de cazuri anual
Mediafax.ro
O ciupercă îi face pe oameni să vadă „elfi” peste tot! Medicii se confruntă cu sute de cazuri anual
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Premiu record la Loto 6/49. Un român a câștigat peste 10 milioane de euro cu un bilet de doar 8,50 lei
KanalD.ro
Premiu record la Loto 6/49. Un român a câștigat peste 10 milioane de euro cu un bilet de doar 8,50 lei

Politic

Parteneri
Mesajul pe care Marius Șumudică i l-a dat lui Mihai Rotaru înainte de Craiova – KuPS Kuopio. Exclusiv
Fanatik.ro
Mesajul pe care Marius Șumudică i l-a dat lui Mihai Rotaru înainte de Craiova – KuPS Kuopio. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online