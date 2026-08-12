Dacia Sandero Hybrid 155 poate costa de la 18.740 de euro prin finanțare

Sandero Hybrid 155 este disponibil în două niveluri de echipare. Versiunea Expression costă de la 19.700 de euro, iar Journey pornește de la 20.700 de euro, ambele prețuri incluzând TVA. Prețul poate coborî în cazul clienților care aleg finanțarea prin Dacia Credit și beneficiază de reducerile comerciale valabile în august.

În aceste condiții, Sandero Expression Hybrid 155 poate fi cumpărat de la 18.740 de euro, cu TVA inclus, iar versiunea Journey Hybrid 155 pornește de la 19.540 de euro, potrivit informațiilor transmise de Dacia și citate de News.ro.

Dacia precizează că ofertele sunt legate de condițiile de finanțare și de reducerile comerciale aplicabile. Pe site-ul oficial, constructorul arată că ofertele promoționale pentru gama actuală sunt valabile până la 31 august 2026, în condițiile campaniilor în vigoare.

Sandero are pentru prima dată o motorizare hibridă de 155 CP

Noutatea importantă este motorul. Sandero primește pentru prima dată o versiune full hybrid, iar sistemul dezvoltă o putere totală de 155 CP. Motorizarea combină un motor pe benzină de 1,8 litri, cu patru cilindri și 109 CP, cu două motoare electrice. Unul dintre acestea dezvoltă 50 CP, iar al doilea este un starter-generator de înaltă tensiune.

Sistemul mai include o baterie de 1,4 kWh, la 230 V, și o cutie de viteze automată electrificată. Transmisia are patru trepte destinate motorului termic și două pentru propulsia electrică și nu folosește ambreiaj. Configurația tehnică a sistemului Hybrid 155 este confirmată și de Dacia. Puterea totală este de 155 CP, iar Dacia indică un cuplu de 170 Nm pentru această configurație.

Poate merge până la 80% din timp electric în oraș

Unul dintre principalele argumente ale noii motorizări este utilizarea propulsiei electrice în traficul urban. Potrivit Dacia, Sandero Hybrid 155 poate rula în oraș până la 80% din timp în regim 100% electric. Mașina pornește de fiecare dată folosind motorul electric.

Constructorul prezintă noul Sandero drept model full hybrid și indică pentru această versiune o putere de 155 CP. Pe pagina oficială a modelului, Dacia vorbește și despre economii de carburant de până la 40%.

Ce primești pe Sandero Expression Hybrid 155

Versiunea Expression vine, printre altele, cu sistem multimedia și ecran tactil central de 10 inci, precum și cu instrumentar de bord digital de 7 inci. Ecranul central de 10 inci și tabloul de bord digital de 7 inci sunt prezentate și în configurația actuală a modelului Sandero pe site-ul oficial Dacia.

Journey adaugă mai multe dotări orientate spre confort. Printre acestea se numără climatizarea automată, accesul fără cheie, camera video pentru mersul înapoi și sisteme suplimentare de asistență la condus, potrivit News.ro.

Lansarea versiunii Hybrid 155 vine după doi ani foarte buni pentru Sandero. Modelul Dacia a fost cea mai vândută mașină nouă din Europa în 2024 și 2025 și, odată cu deschiderea comenzilor pe piața românească, clienții pot comanda noul Sandero Hybrid 155 și online.

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