Bazat pe nivelul de echipare „Extreme”, Dacia Duster „Spiritul Nisipului” se distinge printr-un exterior mai expresiv, păstrând jantele din aliaj negru „Tergan” de 17 inch și adoptând finisajul de vopsea „Sandstone”.

„Creată pentru drumurile care nu apar pe hartă, ediția limitată Duster Spirit of Sand duce aventura pe terenuri noi. Cu performanță inspirată din competiții, dar accesibilă pentru că performanța nu înseamnă doar cai putere, ci încrederea de a trece prin nisip, noroi sau pante abrupte fără ezitare.”, spun cei de la Dacia.

Partea inferioară a caroseriei prezintă marcaje grafice inspirate de Sandrider, evocând atmosfera raliurilor și subliniind caracterul robust al SUV-ului. Alte elemente distinctive includ antena în formă de aripioară de rechin și protecțiile specifice off-road.

Dacia Duster „Spirit of Sand” include toate dotările nivelului „Extreme”: climatizare automată, volan și scaun șofer multi-reglabile, frână de parcare electrică și pilot automat adaptiv.

Pe lângă acestea, ediția limitată beneficiază de pachetul „Cold Pack” cu scaune față încălzite și volan încălzit, dar și de sisteme suplimentare de asistență: monitorizare unghi mort și cameră multi-view, ideale pentru condus off-road.

„Duster Spirit of Sand nu este doar o mașină, este o declarație: că încă există locuri de explorat, experiențe de trăit și povești de scris cu fiecare urmă lăsată în sol. Pentru că atunci când terenul este imprevizibil, mașina ta nu ar trebui să fie.”, adaugă compania Dacia.

Sub capotă, ediția limitată dispune de un sistem hibrid GPL de 150 CP, combinând un motor 1,2 litri de 140 CP cu un motor electric de 31 CP pe puntea spate, păstrând tracțiunea integrală. Transmisia cu dublu ambreiaj în șase trepte, controlabilă prin padele pe volan, reprezintă o premieră pentru un Duster GPL.

Datorită celor două rezervoare de 50 de litri (benzină și GPL) și bateriei de 48V, SUV-ul permite condus electric în oraș de până la 60%, cu o autonomie combinată de 1.500 km.

Duster „Spirit of Sand” poate fi deja configurat în România pentru 28.990 €, cu 1.310 € mai puțin decât un Duster echivalent „Extreme” în Franța. Oferta este valabilă până la 31 martie 2026, iar primele livrări sunt așteptate în aprilie.

