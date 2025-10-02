„Bolovanul”, câștigător chiar și accidentat

Masculul impunător, cunoscut sub numele de „Chunk” („Bolovan”), s-a impus în runda finală împotriva unui alt urs masiv, acumulând peste 96.000 de voturi. Ursul clasat pe locul doi a primit puțin sub 64.000.

Pentru prima dată, „Chunk” a obținut titlul de campion, după ce în ultimii doi ani fusese învins în finală de ursoaica Grazer.

Meet your FAT BEAR WEEK 2025 champion.



Chunk the Hunk. The Chunkster. 32 Chunk.



All hail the new king of Brooks River 👑 pic.twitter.com/GMaGePDZDO — explore.org (@exploreorg) October 1, 2025

Rangerii estimează că greutatea sa depășește 500 de kilograme. În ciuda unei cicatrici vizibile pe bot și a unui maxilar fracturat în această vară, „Chunk” a reușit să mănânce cantități impresionante de somon.

„Posibila rănire dintr-o luptă nu l-a împiedicat să mănânce somon”

Rangerul Matt Johnson a declarat că „Chunk este incredibil de dominant și mai gras ca niciodată. Posibila rănire dintr-o luptă nu l-a împiedicat să mănânce somon.”.

Concursul „Fat Bear Week” a ajuns la a 11-a ediție în Parcul Național Katmai din sud-vestul Alaskăi. Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Peste 1,6 milioane de voturi au fost înregistrate din peste 100 de țări pe platforma online „Explore.org”.

Urmăriți pe camere web

Iubitorii de urși pot urmări animalele prinzând somon prin intermediul mai multor camere web. Fotografiile comparative arată cum urșii slabi după hibernare se îngrașă pe parcursul verii. Aceste rezerve de grăsime le permit să supraviețuiască lunilor de hibernare fără să mănânce, putând pierde până la o treime din greutatea corporală.

Prin acest concurs inedit, Parcul Katmai dorește să informeze publicul despre ecosistemul și habitatul celor peste 2.000 de urși bruni din regiune, atrăgând atenția asupra pericolelor cu care se confruntă, cum ar fi schimbările climatice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE