Un brad de 55,5 metri, ascuns în pădurile Buzăului

Gigantul verde crește în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Gura Teghii și a rezistat timp de secole condițiilor dificile din zona montană, conform AgroTv.

Potrivit datelor oficiale, bradul are 55,50 metri înălțime, iar dimensiunile trunchiului și coroanei sunt impresionante.

Exemplarul aparține speciei brad alb (Abies alba) și are o circumferință a trunchiului de 4,80 metri, măsurată la 1,30 metri de la sol.

Coroana arborelui are un diametru de 16,60 metri, ceea ce îi conferă o siluetă impresionantă în mijlocul pădurii.

Specialiștii estimează că bradul are aproximativ 300 de ani, ceea ce înseamnă că arborele a trecut prin generații întregi de schimbări ale peisajului și ale condițiilor climatice.

„Cel mai înalt exemplar din România din specia Abies alba este bradul de la Gura Siriului, județul Buzău, cu o înălțime de 55,50 m, al doilea fiind bradul din pădurea virgină de la Șinca (R.P.L.P. Pădurile Șincii) din județul Brașov cu înălțimea de 54,00 m. Cel mai bătrân exemplar este tot din specia Abies alba de pe raza O.S. Gura Râului, județul Sibiu, care are o circumferință de 6,27 m și vârsta de 350 de ani. Bradul de la Buzău are 300 de ani”, se precizează în Catalogul arborilor monumentali din România.

Unde se află cel mai înalt brad din România

Bradul se află în Gura Siriului, în județul Buzău, într-o zonă împădurită din Munții Buzăului.

Arborele crește în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Gura Teghii, iar silvicultorii îi monitorizează starea de sănătate.

Cel mai înalt brad din România este înregistrat în Catalogul arborilor monumentali din România, iar dimensiunile sale îl transformă într-un reper al pădurilor din județul Buzău.

Monitorizarea arborelui este importantă atât pentru conservarea biodiversității, cât și pentru protejarea unui exemplar cu valoare naturală deosebită.

La o înălțime de 55,5 metri, bradul domină pădurea și oferă o imagine spectaculoasă asupra potențialului pe care îl pot atinge arborii din pădurile montane românești.

Dincolo de recordul de înălțime, bradul din Gura Siriului este și o adevărată mărturie a longevității pădurilor din Munții Buzăului.

Dimensiunile sale, 55,50 metri înălțime, 4,80 metri circumferința trunchiului și 16,60 metri diametrul coroanei, îl transformă într-unul dintre cei mai spectaculoși arbori monumentali din România.

Cel mai bătrân copac din România se află în Brașov, este cunoscut drept „Bătrânul Carpaților” și are o vârstă estimată la peste 900 de ani.

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