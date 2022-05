Când avea 10 ani, Don Gorske i-a spus tatălui său că, atunci când va fi mare, va mânca la McDonalds în fiecare zi a vieții sale. „Când ești copil, spui multe prostii”, recunoaște Gorske, acum în vârstă de 68 de ani. „Cine știa că se va împlini acest lucru?”

Bărbatul din Fond du Lac, Wisconsin, își trăiește visul din copilărie. În această săptămână el a marcat o piatră de hotar încoronată cu semințe de susan, când a sărbătorit 50 de ani în care a mâncat cel puțin un Big Mac aproape fiecare zi. Puținele excepții includ o zi în care restaurantul a fost închis din cauza zăpezii.

Din 1972, Gorske a consumat 32.943 din sandvișurile iconice ale lanțului de fast-food. În unele zile, mănâncă două.

În McDonaldsul din Wisconsin, unde Don are poza pe perete și este întâmpinat de angajați fiind strigat pe nume, a fost sărbătorit evenimentul a 50-a de ani de mâncat burgeri. „Felicitări Don pentru 50 de ani la Mac!”, au scris angajații restaurantului pe un banner.

Explicația lui Gorske pentru obiceiul său neobișnuit este pe cât de simplă, pe atât de sinceră. „Prima dată când am mușcat unul (n.r. un burger) am crezut că este cea mai bună mâncare de până atunci!”, spune el. Așa că a continuat să tot mănânce. El jură că fiecare sandwich dublu de chifteluțe de vită completat cu brânză și sosul special al lanțului este la fel de bun ca primul.

Statutul lui Gorske de superfan este oficial: Cartea Recordurilor Guinness l-a recunoscut pentru prima dată în 1999 pentru cei mai mulți burgeri Big Mac mâncați în viață, 15.490. Guinness și-a actualizat titlul în august anul trecut, când numărul său a ajuns la 32.340.

