Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a dezvăluit această situație într-o postare pe Facebook, după o întâlnire neașteptată cu Charlie Ottley la minister.

„Am aflat şi ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, Charlie a depus şi pentru cetăţenia română. Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic. Sună cunoscut, nu? Îi mulţumesc pentru vizită şi pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbeşte despre România!”, a spus ministrul, după vizita surpriză pe care jurnalistul britanic a făcut-o la minister.

Charlie Ottley este cunoscut pentru documentarele sale care prezintă frumusețile României. Ministrul Miruță a recunoscut contribuția sa semnificativă la promovarea turismului în țara noastră.

„Astăzi am avut o vizită neaşteptată la minister, care m-a bucurat enorm: Charlie Ottley a venit să ne salutăm şi să stăm câteva minute de vorbă. Am profitat de ocazie ca să-i spun direct un mulţumesc pentru felul în care promovează România şi pentru planurile frumoase pe care le are în continuare pentru ţara noastră. I-am spus că turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient ca el”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul Radu Miruță a anunțat că au convenit să dezvolte împreună câteva proiecte în 2026.

