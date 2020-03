De Octavian Cojocaru,

Polițiștii londonezi au fost chemați luni dimineață la o adresă de pe Aldersbrook Avenue, din Londra, unde se constatase un furt, a notat Sky News.

Hoții au dispărut înainte să ajungă polițiștii la fața locului, dar martorii au declarat că era vorba despre trei bărbați cu accent est-european.

Hoții au furat cele cinci arme de colecție care au o valoare estimată de circa 100.000 de lire.

Este vorba despre un Berretta “Cheetah” și Berretta “Tomcat”, folosite de James Bond în “Die Another Day” (“Să nu mori azi”/2002), un pistol Walther PPK, pe care cinefilii l-au văzut în “A view to a kill” (“Perspectiva unei crime”/1985). Celelalte două arme dispărute sunt un revolver “Sminth&Wesson 44 Magnum”, folosit în “Live and let die” (“Pe cine nu lași să moară”/1973) și un “Llama 22”, tot din “Die Another Day” (“Să nu mori azi”/2002).

S-a furat ultima armă cu care a filmat Roger Moore

Potrivit poliției, acel “Magnum” era unicat, iar arma Walther PPK a fost ultima utilizată de Roger Moore, cât timp el a fost actorul care l-a întruchipat pe celebrul detectiv James Bond.

“Proprietarul e foarte supărat că proprietatea lui a fost spartă și speră să i se găsească rapid aceste obiecte de colecție”, a spus ofițerul Paul Riley, care conduce ancheta.

Ultimul film din aceată serie, “No time to die” (“Nu e vreme de murit”), care trebuia să fie lansat pe 2 aprilie, va avea premiera în noiembrie, fiindcă pandemia de coronavirus a dat peste cap inclusiv industria cinematografică.

