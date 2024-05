Pasagerul care a murit călătorea împreună cu soţia sa.

Potrivit oficialului thailandez, şapte persoane se află în stare critică la spitalul Srinakarin. Alte 23 de persoane, inclusiv unii membri ai echipajului, au răni mai puţin grave. Kittikachorn a spus că majoritatea rănilor au fost provocate de lovituri la cap.

El a confirmat că turbulenţele au fost cauza incidentului.

Zborul Singapore Airlines, care plecase luni de pe aeroportul Heathrow din Londra, a fost deviat spre Bangkok şi a aterizat de urgenţă pe aeroportul Suvarnabhumi în jurul orei locale 15.45 (11.45 ora României). Avionul avea la bord 211 pasageri şi 18 membri ai echipajului, a precizat Singapore Airlines.

Pasagerii de la bordul avionului Singapore Airlines au povestit că a avut loc o „cădere dramatică” a aeronavei, care i-a proiectat pe cei care nu purtau centura de siguranţă în tavanul cabinei.

Compania aeriană a precizat că 18 persoane au fost transportate la spital, iar alte 12 au primit tratament. La aeroport au fost trimise cel puţin 10 ambulanţe.

Datele de urmărire a zborului de pe FlightRadar24 au arătat că zborul Singapore Airlines se deplasa la o altitudine de 11.200 de metri. Imediat după ora 8.00 GMT (11.00, ora României), aeronava Boeing 777 a coborât brusc circa 1.800 de metri înălţime în decurs de aproximativ trei minute.

BBC 5 a vorbit cu un pasager care s-a aflat la bordul zborului Singapore Airlines. „Eram plin de cafea”, a povestit Andrew. „În timpul celor câteva secunde în care avionul a căzut s-au auzit ţipete îngrozitoare şi ceea ce părea a fi un huruit”, a spus el. Andrew a adăugat că, odată ce turbulenţele s-au liniştit, a ajutat o femeie care „ţipa în agonie” şi care avea o „leziune la cap”.

