Aeronava, un Boeing 777-300ER, transporta 211 pasageri şi 18 membri ai echipajului.

Zborul în cauză a plecat luni de la Londra, cu destinaţia Singapore, şi a fost deviat marţi spre Bangkok, unde a efectuat o aterizare de urgenţă, potrivit Reuters.

În comunicatul său, compania Singapore Airlines nu a precizat câte persoane au fost rănite, dar presa thailandeză afirmă că sunt în jur de 30 de răniţi.

Deocamdată, nu este clar în ce moment al zborului a avut loc incidentul şi ce s-a întâmplat exact. Potrivit SkyNews, datele de urmărire a zborului arată că avionul se afla la circa 11.277 de metri şi a coborât cu circa 1.830 de metri în aproximativ trei minute.

„Există unele sugestii că zborul a intrat într-un gol de aer înainte de a fi nevoit să facă această aterizare de urgenţă”, a declarat Cordelia Lynch, corespondentul Sky pentru Asia.

Imagini care circulă pe reţelele sociale arată părţi ale avionului din interior şi o mulţime de resturi împrăştiate pe jos.

Aterizarea la Bangkok a avut loc la ora locală 15.45 (12.45, ora României).

Un purtător de cuvânt al aeroportului Suvarnabhumi din Bangkok a declarat că avionul a fost aşteptat de o echipă medicală.

„Prioritatea noastră este de a oferi toată asistenţa posibilă tuturor pasagerilor şi echipajului de la bordul aeronavei”, a declarat compania aeriană Singapore Airlines. „Colaborăm cu autorităţile locale din Thailanda pentru a oferi asistenţa medicală necesară”, precizează comunicatul.

Clipurile video partajate pe reţelele sociale de către reporterii aflaţi la faţa locului arată vehicule de urgenţă aliniate la aeroport.

Poliţia thailandeză pentru imigrare a declarat că personalul medical a urcat la bordul avionului pentru a evalua răniţii, dar nu poate confirma numărul acestora, iar unii pasageri nevătămaţi au fost deja debarcaţi.

Ultimul accident mortal al Singapore Airlines a avut loc în octombrie 2000, când un avion s-a prăbuşit pe o pistă închisă în timpul decolării din Taiwan, iar 83 de persoane au murit.

Singapore Airlines a avut în total 7 accidente, potrivit înregistrărilor făcute de Aviation Safety Network.

BREAKING:



1 passenger killed and 30 wounded after a Singapore Airlines flight from London to Singapore was hit by severe turbulence. pic.twitter.com/cztnonVJ7K