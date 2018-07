„Am intrat în echipa Ştirilor ca reporter. Un an mai târziu am devenit prezentatoarea rubricii “Ce faci în weekend?”, difuzată în fiecare joi, în cadrul principalului grupaj informativ al zilei. Am muncit foarte multe ore pentru a mă perfecţiona. În luna mai a acestui an am dat probă pentru prezentatoare, am trecut-o şi le sunt recunoscătoare oamenilor care au avut încredere în mine”, spunea atunci Ilinca Obădescu, pentru Click.

Însă, puțini știu cu ce s-a ocupat Ilinca Obădescu înainte de a deveni celebră.

„Am lucrat în industria de echipamente de securitate timp de opt ani, unde cinci ani am fost director de marketing. Tot în aceeaşi perioadă am colaborat cu un site de ştiri. Atunci am realizat că îmi place să scriu. Am urmat şcoala de televiziune (Şcoala de televiziune “Tudor Vornicu”, n.r.), unde toţi profesorii m-au încurajat să-mi schimb profesia”, a povestit Ilinca Obădescu.

Catalin Cazacu are o relație cu Ilinca Obădescu, prezentatoarea știrilor Kanal D, iar cei doi au fost surprinși recent împreună. Aceștia au făcut câteca declarații despre povestea lor de dragoste.

„Ilinca e o femeie extraordinară. Nu am avut nicio intenție să ne ascundem, acum ne aflăm la începutul relației și ne dorim să se întâmple ceva frumos în viața noastră”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Wowbiz.ro.

