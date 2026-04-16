Numirea lui Meyer are un obiectiv strategic: îmbunătățirea relațiilor cu Statele Unite și restabilirea dialogului cu președintele american Donald Trump, care a criticat deseori politicile administrației sud-africane.

„Roelf Meyer este un sud-african foarte loial și patriot”, a declarat Ramaphosa, subliniind importanța rolului pe care îl va juca noul ambasador la Washington.

Meyer, afrikaner, este cunoscut pentru abilitățile sale de negociere, demonstrate în anii ’90, când a colaborat strâns cu Ramaphosa la desființarea regimului de apartheid. Reprezentând Partidul Național, aflat atunci la putere, Meyer a lucrat alături de Ramaphosa, lider al Congresului Național African (ANC), la redactarea primei constituții democratice a țării și la organizarea primelor alegeri libere.

Deși fără experiență diplomatică în afara țării, Meyer a ocupat poziții-cheie în guvernele conduse de Frederik de Klerk, între 1991 și 1994, inclusiv cea de ministru al apărării și al afacerilor constituționale. Implicarea sa în procesul de reconciliere națională și în promovarea dialogului îl recomandă pentru această nouă provocare.

El a fost principalul reprezentant al Partidului Național, care a introdus apartheidul, în timp ce Ramaphosa a reprezentat Congresul Național African (ANC) condus de Nelson Mandela.

În acea perioadă, cei doi s-au bucurat împreună de o excursie de pescuit și au format o prietenie pe viață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
De ce Nicușor Dan nu a participat la priveghiul pentru Mircea Lucescu și a evitat Arena Națională: „Am fost impresionat”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
