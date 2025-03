Ambasadorul Ebrahim Rasool „este un politician care alimentează tensiunile rasiale, urăște Statele Unite și îl urăște pe președintele” Trump, a scris Rubio pe contul său de X.

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.



Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.



We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx