Criminalul are 22 de ani

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă că Tyler Robinson, în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk, potrivit BBC.

Jurnaliștii britanici precizează că au analizat un profil de Facebook, despre care cred că aparțin mamei suspectului, și de pe care acum se șterg imaginile cu Tyler, în care se precizează că familia provine din Cedar City, Utah, la aproximativ trei ore de mers cu mașina de Universitatea Utah Valley, unde a avut loc împușcătura.

De asemenea, sunt prezentate numeroase detalii despre viața familiei, fiind incluse fotografii din călătoriile pe care le-au făcut împreună, unele dintre ele fiind vizite la poligoane de tir.

Alte postări de pe profilul ei dezvăluie că Tyler Robinson a urmat cursurile Școlii Gimnaziale Pineview. În 2022, s-a mutat în orașul Logan pentru a urma cursurile Universității de Stat din Utah, la aproximativ două ore de mers cu mașina de Universitatea Utah Valley.

Charlie Kirk a fost împuşcat în gât miercuri, 10 septembrie, în timp ce vorbea la un eveniment din campusul Universităţii Utah Valley.

Recomandări Primul dosar greu al Liei Savonea la șefia Înaltei Curți, soluționat în favoarea lui Dan Voiculescu: „Nu doar părțile sunt afectate, ci întreaga ordine juridică”

Guvernatorul Spencer Cox a mulţumit familiei suspectului, care a alertat autorităţile şi a cooperat cu acestea. El a declarat că pe muniţia care nu a fost folosită, găsită lângă arma crimei descoperită într-un tufiş, scria: „Hei, fascistule! Ia asta!”, „O, bella ciao” sau „Dacă citeşti asta, eşti gay. LMAO”.

Presupusul ucigaș i-ar fi mărturisit fapta tatălui său, care apoi a contactat autoritățile, au precizat mai multe surse pentru BBC.

În conferinţa de presă comună a autorităţilor din Utah şi a FBI au fost citate numeroase dovezi care îl leagă pe suspectul reţinut de asasinarea lui Charlie Kirk. Printre acestea se numără propriile declaraţii făcute rudelor care sugerează că el a comis crima, mesaje pe reţelele sociale (în special Discord), precum şi dovezi fizice.

De asemenea, potrivit guvernatorului, suspectul a contactat și un prieten de familie, care apoi a luat legătura cu autorităţile.

Suspectul îl considera pe Charlie Kirk ca fiind o persoană „plină de ură”

Spencer Cox a mai precizat că un membru al familiei suspectului le-a spus anchetatorilor că Tyler Robinson a devenit „mai politic” în ultimii ani. Aceeași persoană le-a mărturisit anchetatorilor că Robinson a menționat, recent, că Charlie Kirk vine la Universitatea Utah Valley și a vorbit despre motivul pentru care „nu-l place și despre punctele de vedere pe care le avea”.

Suspectul i-a spus familiei sale că „Kirk era plin de ură și răspândea ură”, potrivit lui Cox.

Guvernatorul statului Utah mai spune că suspectul, Tyler Robinson, nu era student la Universitatea Utah Valley, unde a avut loc împușcătura.

Președintele SUA vrea ca acesta să fie condamnat la moarte

Președintele SUA, Donald Trump, a fost printre primele persoane care au anunțat reținerea bărbatului în cadrul unei emisiuni live la Fox News. Liderul de la Casa Albă a precizat că suspectul principal în asasinarea lui Charlie Kirk a fost prins.

Președintele SUA a mai spus că speră ca suspectul, dacă este găsit vinovat, să primească pedeapsa cu moartea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE