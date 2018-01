Cine moşteneşte averea lui Neagu Djuvara după moartea istoricului

Neagu Djuvara a murit joi, la vârsta de 101 ani. Întrebarea pe buzele multora este, în acest moment, cine moşteneşte averea lui Neagu Djuvara.

Neagu Djuvara, una dintre cele mai îndrăgite personalităţi culturale ale țării, istoric, diplomat, filozof, jurnalist şi romancier, a murit joi la vârsta de 101 ani.

Neagu Djuvara s-a născut pe 18 august 1916 (după calendarul vechi; 31 august 1916, după calendarul nou), în București, într-o familie de origine aromână.

Neagu Djuvara a fost căsătorit o singură dată, cu France, de care se despărțise în urmă cu 31 de ani, deși nu oficial, printr-un divorț. Împreună au o fată care la rându-i a dat naștere unei fetițe, singura nepoată a lui Djuvara.

”Am o fată, care are o fată, care are fete… Am o succesiune feminină în spatele meu. Numai femei în jurul meu”, spunea, cu un an în urmă, într-un interviu, Neagu Djuvara.