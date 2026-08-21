Bucureștiul se bazează pe generatoare în cazul unor avarii

Ciucu a declarat la B1 TV că, în cazul unei întreruperi importante a alimentării cu electricitate, autoritățile locale se bazează pe generatoare, în special pentru spitale și pentru punctele în care este nevoie de intervenții. Primarul spune că a discutat despre acest subiect cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov și că s-a convenit ca Primăria Capitalei să contribuie mai mult prin cumpărarea unor astfel de echipamente. Banii necesari au fost prevăzuți în buget, iar Municipalitatea urmează să facă achiziția.

„Avem și război la graniță. În orice situație de urgență e bine să ai sisteme de backup”, a declarat Ciprian Ciucu, potrivit News.ro.

Ciucu: Rețelele electrice din București „nu sunt deloc bune”

Primarul Capitalei a atras atenția și asupra stării infrastructurii electrice din București. Potrivit acestuia, problemele sunt mai greu de rezolvat în cartierele vechi, unde o parte dintre rețele au ajuns la o vechime foarte mare și nu mai pot prelua ușor un consum suplimentar important.

Ciucu a dat exemplul stațiilor pentru încărcarea mașinilor electrice. El spune că, pe vremea când conducea sectorul 6, și-a dorit instalarea unui număr mai mare de asemenea stații, dar extinderea trebuie făcută în funcție de capacitatea rețelei. În caz contrar, un număr prea mare de consumatori noi ar putea pune presiune suplimentară asupra infrastructurii.

Primarul cere investiții în infrastructura electrică a Capitalei

Ciprian Ciucu consideră că Bucureștiul are nevoie de investiții în rețeaua de electricitate, chiar dacă Primăria Capitalei nu administrează direct acest serviciu. Edilul spune că intenționează să discute cu operatorii care gestionează infrastructura pentru a vedea ce investiții sunt necesare. În același timp, Municipalitatea încearcă să-și creeze propriile soluții de rezervă pentru situațiile în care alimentarea cu energie este întreruptă.

„Paza bună trece primejdia rea”, a spus primarul, explicând de ce consideră necesară pregătirea pentru situații neprevăzute.

Declarațiile primarului general au venit după pana de curent produsă joi, care a afectat mai multe zone din Capitală și localități din județul Ilfov. Ciucu a subliniat că alimentarea și distribuția energiei electrice nu sunt servicii aflate în responsabilitatea Primăriei Capitalei, însă administrația locală trebuie să se asigure că instituțiile esențiale pot funcționa și atunci când apar avarii importante. Noile generatoare ar urma să fie folosite tocmai ca sisteme de rezervă în astfel de situații, cu prioritate în spitale și în alte puncte în care întreruperea electricității poate crea probleme majore.

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