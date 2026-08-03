Printre măsurile analizate se numără utilizarea generatoarelor în anumite cazuri, a declarat edilul, duminică seară, la Digi 24.

„Mâine dimineață (luni-n.r.) ne vom întâlni și voi convoca acele subordonate din cadrul Primăriei Municipiului București care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici, Termoenergetica, companii de iluminat public și să vedem ce putem face”, a spus Ciucu.

Întrebat despre impactul acestor decizii asupra locuitorilor din București, edilul a subliniat că este prea devreme să ofere detalii concrete, dar a precizat că serviciile publice trebuie să funcționeze neîntrerupt.

„Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție cu toți conducătorii acestor instituții sau companii municipale, mi-e greu să vă spun, pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue. Adică nu le poți întrerupe. Dacă există situații excepționale, ne putem gândi. Dar vă dați seama că asta este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în aceste perioade este foarte important”, a explicat primarul din București.

„Guvernul a făcut acest apel şi ne punem cu toţii problema să vedem unde se pot folosi generatoare, ce se mai poate face”, a continuat Ciprian Ciucu.

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale. El a precizat că operațiunea va fi reluată luni, cu o cantitate mai mare de explozibil.

De asemenea, și Ministerul Energiei organizează luni, 3 august, o reuniune online cu marii consumatori industriali pentru a discuta măsuri de reducere a consumului de curent electric în orele de vârf, iar varianta deconectării marilor consumatori nu este exclusă, a spus sâmbătă un oficial din Energie.

„Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.