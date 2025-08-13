Slujba, dedicată Acatistelor Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț și Schimbării la Față a Domnului, care era transmisă LIVE pe net, s-a încheiat cu rostirea Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare de către ÎPS Teodosie. Chiar în acele clipe, un bărbat îmbrăcat în haine colorate, specifice unui clovn, și purtând o pălărie roșie, s-a dus în fața Sfântului Altar, unde vorbea Teodosie.

Bărbatul s-a apropiat, a îngenuncheat și i-a adresat salutul: „Părinte, sărut mâna”. „De unde ești? De unde ai apărut?”, l-a întrebat Teodosie. „Mă duc să distrez copiii și eu”, a răspuns clovnul. În acel moment, regizorul de transmisie a comutat imaginea și a oprit sunetul.

Întreaga scenă a avut loc după ce ÎPS Teodosie a rostit Moliftele Sfântului Vasile cel Mare și a spus următoarele cuvinte, conform sursei citate: „Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui, să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului. Așa să piară diavolii cei fermecători și descântători de la fața robilor lui Dumnezeu, care sunt aici”.

Deocamdată, nu se cunosc motivele pentru care bărbatul a ales să apară în această ținută în timpul ceremoniei religioase solemne.

„Moliftele Sfântului Vasile cel Mare” sunt un set de rugăciuni atribuite Sfântului Vasile cel Mare (379). Ele nu sunt simple rugăciuni de binecuvântare, ci texte lungi și solemne, cu un caracter exorcistic. În tradiția populară, li se mai spune și „rugăciuni de blestem”, dar termenul „blestem” e impropriu, pentru că nu sunt blesteme în sens de dorință a răului, ci invocări ferme și aspre către Dumnezeu pentru izgonirea duhurilor rele și dezlegarea unor legături demonice, a relatat Doxologia.ro. Aceste rugăciuni nu trebuie rostite acasă de către credincioși fără preot, deoarece conținutul lor este puternic și face parte din rânduiala de exorcizare.

