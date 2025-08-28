ICAO va analiza propunerea în cadrul Adunării Generale din 23 septembrie. Aceasta se confruntă cu opoziția marilor sindicate ale piloților din SUA.

În prezent, reglementările internaționale interzic piloților peste 65 de ani să efectueze zboruri internaționale. Multe țări, inclusiv SUA, aplică aceeași regulă și pentru zborurile interne.

IATA consideră creșterea limitei de vârstă o „măsură prudentă, dar rezonabilă, în concordanță cu siguranța”. Asociația propune ca fiecare zbor să aibă în continuare cel puțin doi piloți, dintre care unul sub 65 de ani.

Sindicatele piloților americani se opun acestei inițiative din motive de siguranță. Dennis Tajer, purtător de cuvânt al Allied Pilots Association și pilot la American Airlines, a declarat: „Nu există suficiente date disponibile pentru a înțelege în mod adecvat riscul creșterii vârstei de pensionare”. El a adăugat: „Nu riscăm siguranța în acest fel”.

În 2023, companiile aeriene americane au susținut fără succes o inițiativă similară în Congresul SUA. Luna trecută, un grup bipartizan de legiuitori a solicitat administrației Trump să sprijine eforturile internaționale de creștere a vârstei de pensionare pentru piloți.

În 2006, ICAO a mai crescut o dată limita de vârstă pentru piloți, de la 60 la 65 de ani. Actuala propunere vine într-un context de deficit de personal în industria aviatică.

Pentru a deveni pilot, este esențial să fii într-o formă fizică excelentă, să ai nervi de oțel și o capacitate remarcabilă de concentrare, alături de diverse alte aptitudini specifice. În România, poți urma două căi principale: o carieră militară prin Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” sau instruirea civilă, la școli de pilotaj autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Dintre acestea, cea mai importantă instituție este Școala Superioară de Aviație Civilă.

