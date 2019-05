3 februarie 2018. Intersecția Căii Victoriei cu bulevardul Dacia, ora 14:40. Un BMW X5 cu număr de Prahova provoacă un accident în lanț în care sunt implicate cinci autoturisme. Sunt și răniți. Imediat după impact, o femeie, pasager în bolid, iese urlând din autoturism încercând să scape de mânia șoferului, un bărbat care o lovea continuu cu pumii, cu picioarele și o trăgea de păr. Matorii intervin și o scot din mâinile agresorului, iar bărbatul încearcă să fugă. Este prins, iar polițiștii încep ancheta. Individul agresiv e Dragoș Bîrligea, patron de videochat, iar femeia atacată e chiar soția lui, Giorgiana Carmen. Testele rapide arată că bărbatul consumase cocaină.

„Am auzit cum îi spuneau să mă bată, să mă omoare dacă nu-l ascult”

În spatele acestor scene extrem de violente stă o poveste în care drogurile par să fi avut un rol determinant. Refugiată departe de România, într-un loc sigur și secret, Giorgiana, care între timp a divorțat de Bîrligea, a acceptat să vorbească despre calvarul trăit.

„…În ultimii ani, Dragoș a luat-o razna cu drogurile, trăgea (n.r. se droga) mult și bea tărie. A intrat într-un anturaj dubios. Își făcuse niște prieteni prin Galați, Brăila, niște mafioți. A devenit din ce în ce mai violent și mai posesiv. Mă acuza că am pe cineva și că nu-i dau toți banii pe care îi muncesc. Mă bătea cu pumnii și cu picioarele până leșinam. M-a ars și cu țigara”, spune, cu mare greutate, Giorgiana.

Trei cuțite și trei sacoșe de rafie

Bătăile au culminat cu o acțiune extrem de violentă, derulată în plină noapte, cu doar o săptămână înainte de tentativa de omor. Femeia a povestit că a fost dusă pe un câmp de la marginea Capitalei unde s-au derulat scene incredibile.

„A luat trei cuțite de tranșat carnea și trei sacose de rafie. M-a dus cu mașina pe câmp. Am crezut că o să mor acolo, că o să mă taie în bucăți… Mi-a sfâșiat hainele cu cuțitul și m-a dezbracat în pielea goală. Plângeam, urlam, tremuram. I-am cerut îndurare că am un copil de crescut. M-a lovit, m-a scuipat, m-a înjurat, mi-a pus cuțitul în coaste. M-a ținut în dezbrăcată în genunchi și m-a amenințat că mă decapitează. Când obosea intra în mașină și se uita la mine cum îngheț la -10 grade, goală”, rememorează femeia, plângând în spasme, acea noapte de groază.

100 de apeluri pe zi

Aresterea preventivă a lui Dragoș Bîrligea nu a adus liniște în viața Giorgianei care, în urma accidentului a pierdut sarcina ajunsă în prima lună. Zilnic, spune ea, primea telefoane.

„O sută de apeluri pe zi vă spune ceva?!? Suna și el, dar îi punea și pe alții să mă sune din închisoare. Așa am ajuns să trăiesc în teroare. Pierdusem sarcina, tata fuse bătut tot de el chiar în casă la el, unde a intrat peste el în toiul nopții. Am schimbat mai multe adrese, numere de telefon. Am vândut ce aveam și acum stau de colo-colo cu chirie. Mă ascund în afara țării acum. Nu vreau decât să se termine, să uite de mine, să mă lase în pace…”, a povestit Giorgiana.

Schimbarea încadrării juridice și o pedeapsă cu suspendare

Dragoș Bîrligea a fost eliberat acum câteva zile din Penitenciarul Rahova. O instanță a Tribunalului București a decis să-i schimbe încadrarea din „violență în familie în modalitatea tentativei de omor calificat”, stabilită de procurori, în „vătămare corporală din culpă”. La această infracțiune se adaugă alte două capetele de acuzare – conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Judecătorii au decis o pedeapsă cu suspendare și au dat un termen de supraveghere de trei ani.

„Schimbarea încadrării juridice nu e în concordanță cu gravitatea faptelor. Bărbatul a dovedit că este un pericol atât pentru familie, cât și pentru alte persoane. Avem informații că după ce a fost eliberat o caută pe clienta mea, fie direct, fie prin alte persoane. Am făcut deja demersuri pentru apelul a cărui dată va fi stabilită”, ne-a declarat avocat Katia-Constanța Cicală, apărătorul Giorgianei.

