De Valentina Postelnicu,

Decizia finală privind fuziunea celor două partide va fi luată în Comitetul politic al USR și în Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, în București.

În cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS sunt încurajate să își desemneze de comun acord candidații comuni ai Alianței la alegerile locale, a mai transmis Alianţa.

Interesant este că, recent, liderul PLUS Dacian Cioloş afirma că cel mai devreme fuziunea cu USR ar putea avea loc anul viitor, după cele două runde de alegeri, locale şi parlamentare.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă organizate la Iași când se va produce funziunea dintre USR și PLUS, Dacian Cioloș a declarat că acest lucru se va întâmpla „cât de repede posibil”.

„Mai repede, tehnic vorbind, mai repede de un an de zile, deci să zicem după alegerile parlamentare, din punct de vedere juridic fuziunea nu avem cum să o organizăm pentru că avem două rânduri de alegeri acum și atenția noastră trebuie focalizată pe pregătirea acestor campanii, nu pe fuziune și alegeri interne și împărțiri de posturi interne. Ăsta e motivul pentru care încă de anul trecut din toamnă am spus că ne dorim ca acest proiect să fie foarte clar unul comun, pentru toți susținătorii noștri. Am decis să construim această alianță politică înregistrată la Tribunal, care ne permite să acționăm din punct de vedere politic, în toate alegerile, împreună. Pregătim candidați comuni. Noi vrem să valorificăm toată experiența, ce a acumulat mai bun USR-ul de când s-a format și până acum, toată experiența și oamenii din PLUS, care au venit în partid și nu au fost la USR”, a spus atunci liderul PLUS, potrivit Mediafax.

Moise Guran se va ocupa de campaniile USR-PLUS

În cadrul ședinței de luni, a fost completată și echipa executivă a Alianței USR PLUS. Astfel, membrii Comisiei comune a Alianței sunt:

Coordonare – Dragoș Tudorache (PLUS)

Comunicare – Ionuț Moșteanu (USR)

Juridic – Silviu Dehelean (USR)

Finanțare – Dragoș Neacșu (PLUS)

Politici publice – Oana Țoiu (PLUS)

Campanii – Moise Guran (USR)

