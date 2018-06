Românul Teodor Tănăsescu nu a trăit visul american, ci pe cel canadian. A emigrat la începutul anilor 2000, în Montreal, împreună cu întreaga familie, după ce aproape 20 de ani s-a pus în slujba statului român. În 2018, s-a întors pentru câteva zile acasă, în România, şi a împărtăşit pentru Libertatea experienţele sale.

“Pentru 20 de ani am fost în aviaţia militară, controlor de trafic, am lucrat la departamentul Relaţii Internaţionale, am lucrat cu foarte mulţi oameni. Am ajuns în Canada în 2002, am intrat în turism, din dorinţa de a mă întoarce cât mai repede în România. Au trecut 16 ani şi sunt tot în Canada, promovând frumuseţile patriei noastre. Pentru că ţări sunt multe, patria e una, iar rădăcinile încă sunt aici”, a fost prima declaraţie a lui Teodor Tănăsescu la întoarcerea în România.

Acesta a venit pe 8 iunie în Bucureşti, cu primul zbor direct, din ultimii 10 ani, pe ruta Canada-România, pentru a discuta cu reprezentanţii autorităţilor din România despre posibilitatea unui parteneriat prin care ţara noastră să atragă mai mulţi turişti canadieni. A fost surprins să descopere, însă, că la ceremonia organizată de Aeroportul “Henri Coandă” nu a fost prezent din partea Guvernului României decât ministrul Transporturilor.

“Cred că este mai greu ca autorităţile româneşti să realizeze că şi turiştii din Canada au potenţial şi, de ce nu, se pot face bani de pe urma lor. Dar, uitaţi, acum nu am avut pe nimeni de la Ministerul Turismului aici. Au fost câteva agenţii de turism, dar Ministerul Turismului lipseşte. Probabil au considerat că nu prezintă interes piaţa canadiană”, a spus, dezamăgit, Teodor Tănăsescu.

Acesta a înfiinţat, în 2006, o micuţă agenţie de voiaj, iar o bună perioadă a fost singurul angajat al firmei de turism. Afacerea a crescut, însă, iar serviciile s-au diversificat, devenind în prezent singura firmă de turism din Montreal deţinută de un român. Iar prin intermediul acesteia trimite mii de canadieni, în fiecare an, să viziteze România.

“Suntem singura agenţie 100% românească din Montreal, care promovează România. În fiecare an, agenţia noastră vinde peste 3.000 de bilete cu destinaţia România. Pe niveluri de confort şi calitate a serviciilor, un tur de 10 zile ar merge, cu transport aerian inclus, la 2.500 – 2.700 de dolari canadieni. În euro, asta înseamnă peste 1.700 – 1.800 de euro”, spune fostul controlor de trafic aerian din România.

Teodor Tănăsescu crede că infrastructura rutieră şi feroviară învechită a României îi descurajează pe turişti, atât pe cei canadieni, cât şi pe europenii şi americanii care ar vrea să viziteze ţara noastră. Din cauza drumurilor, viteza de deplasare este foarte scăzută, iar din cauza şinelor nemodernizate, trenurile circulă cu viteză redusă, astfel încât turişii se mulţumesc să viziteze unu-două oraşe, în loc de 10-20, sau pur şi simplu merg în altă ţară, unde pot vizita mai multe obiective turistice, fără a pierde prea mult timp pe drum.

Dar principalul motiv pentru care Teodor Tănăsescu nu se gândeşte să se întoarcă definitiv în România este respectul pe care autorităţile canadiene îl oferă cetăţenilor.

“Mulţumirea vine din faptul că eşti respectat, că se stă la coadă la autobuz, că nu e îmbulzeală, că este amabilitate, că eşti tratat cu respect de autorităţile locale, eşti respectat ca şi client, nu eşti ignorat, opinia ta contează, poţi să-ţi spui opinia la alegeri. Sunt mulţumit de ceea ce am realizat, dar acasă este tot acasă”, a recunoscut Teodor Tănăsescu.

Românul îşi propune ca, odată cu reluarea zborurilor transatlantice, în cadrul cărora Air Canada va opera zboruri către Canada de pe Aeroportul Otopeni, şi din Montreal şi Toronto spre ţara noastră, să atragă un număr mult mai mare de turişti. Admite că majoritatea clienţilor vor fi canadieni dornici să exploreze Carpaţii sau să descopere misterele lui Dracula, dar e convins că şi românii vor pleca în vacanţe transatlantice.

