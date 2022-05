Un copil ucrainean de 14 ani, rănit în bombardamentele din regiunea Donetk, a fugit din spital: „Mi s-a făcut dor de frații mei”. Unde a fost găsit

„Totul se liniștise, am crezut că s-a terminat și am trecut prin centru. Dintr-o dată, la doi-trei metri de mine, a zburat un proiectil. Am fost aruncat de suflul explozie și îmi țiuia urechea dreaptă. Când am ajuns acasă, mi-am dat seama că am o gaură în umăr! Mama l-a sunat pe tatăl meu, care luptă pe front, apoi au venit medicii militari. Am fost transportat la spitalul din Dnipro”, a povestit Rostislav.

La 160 de kilometri de casă

După două săptămâni de tratament, mistuit de dorul de familie, adolescentul a fugit din spital! Acasă, la peste 160 de kilometri distanță, erau mama, cei patru frați și surioara lui.

Pe 17 mai, Rostislav a fost găsit de o patrulă a poliției Dnipropetrovsk. Era la 10 kilometri de unitatea medicală, obositși flămând. Ofițerul Ruslan Komarinskîi, a explicat: „Era trist, supărat, ne-a spus că îi e dor de frații lui și n-a mai rezistat departe de ei”.

Polițiștii, de de vorbă cu Rostislav.

Polițiștii l-au dus pe Rostislav înapoi la unitatea medicală, unde îl vizitează regulat, ba i-au adus și prăjituri.

Între timp, mama a luat legătura cu fiul ei și cu medicii, însă copilul mai are nevoie de cel puțin încă două săptămâni pentru a se recupera complet.

232 de copii au fost uciși de la începutul războiului, iar 427 au fost răniți

Potrivit datelor oficiale ale ale Procuraturii Generale de la Kiev, cel puțin 232 de copii au fost uciși și 427 au fost răniți în urma agresiunii armate pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

Cele mai multe victime sunt în regiunea Donețk (145).

Foto: Suspilne.media

