Un senator rus susține că progresul lent al Rusiei în Ucraina are legătură cu faptul că forțele sale luptă practic împotriva altor ruși, relatează jurnalistul Francis Scarr de la BBC, potrivit The Guardian.

„Operațiunea militară specială a Rusiei se desfășoară, să spunem, cu destule dificultăți”, a declarat Frants Klintsevici la televiziunea de stat rusă, precizând că nu vrea să jignească pe nimeni însă războiul de acum este diferit de cele din Afganistan sau Caucaz.

Astfel, el a susținut că trupele ruse avansează cu greutate în Ucraina pentru că luptă ”cu una dintre cele mai puternice și mai bine antrenate armate”.

”Luptăm împotriva soldaților și ofițerilor ruși, cu exact aceeași mentalitate ca a noastră”, a precizat Frants Klintsevici.

Russian senator Frants Klintsevich has an ingenious new excuse for his country’s slow progress in Ukraine



He says Ukraine’s army is „one of the strongest and best-trained” because it’s comprised of „Russian soldiers and officers with exactly our mentality”



(with subtitles) pic.twitter.com/TgYqbLX5BW