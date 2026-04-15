„Începând cu data de 16.04.2026, încetează detașarea domnului Grojdea Costel, inspector șef, gradul II, la Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, pe funcția publică de conducere temporar vacantă de inspector șef, gradul II, la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București”, a transmis Ministerul Muncii.

Se întoarce pe funcția de inspector șef la ITM Iași

Potrivit ordinului Ministerului Muncii, Costel Grojdea își va relua funcția de inspector șef, gradul doi, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, și va beneficia de un salariu de bază brut lunar de 14.722 de lei.

La scurt timp după preluarea conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă București, Costel Grojdea a intrat în atenția publică în urma unor informații și imagini publicate de Mediaflux, potrivit cărora acesta a folosit zilnic un autoturism de lux marca Lamborghini Urus, estimat la aproximativ 300.000 de euro, pentru deplasarea la serviciu.

Autoturismul nu figurează în declarația de avere a lui Costel Grojdea. Mașina ar fi utilizată în baza unui contract de leasing încheiat pe numele unei societăți comerciale din Iași, SC Nemo Wash SRL, fără legături oficiale directe cu familia acestuia.

A spus că mașina nu-i aparține

Într-o intervenție la Antena 3, șeful ITM București a explicat situația legată de autoturismul de lux cu care a fost surprins la serviciu, precizând că acesta nu îi aparține.

„Mașina nu este proprietatea mea. Aparține unui cunoscut de-al meu din Iași. M-a rugat să o duc la revizia tehnică. Nu este proprietatea mea. Am luat Lamborghini-ul ca să nu plătesc transportul. O las în București, iar eu mă întorc la Iași cu trenul”, a declarat Costel Grojdea.

Înainte de a fi detașat la conducerea ITM București, Costel Grojdea a ocupat anterior funcția de șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași.

Din poziția de șef al ITM București, a coordonat activitatea de control privind respectarea legislației muncii și normele de securitate și sănătate în muncă la nivelul Capitalei.

