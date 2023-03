După ce a efectuat o depășire neregulamentară pe DN 1, în zona Comarnic, Cristian Boureanu a fost oprit de polițiști, miercuri seară. Oamenii legii au descoperit că fostul politician se afla sub influența băuturilor alcoolice, astfel că a fost sancționat imediat.

Fostul soț al Valentinei Pelinel a rămas fără permisul de conducere timp de 150 de zile și a primit o amendă usturătoare în valoare de 2.175 de lei. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, Cristian Boureanu a fost prins cu alcoolemie de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În jurul orei 17.15, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Prahova, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN1, în orașul Comarnic au oprit pentru control un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul București, care ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior bărbatul solicitând recoltare de probe biologice de sânge. În cauză, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.175 de lei și i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 150 de zile”, se arată în comunicatul transmis de polițiști.

„Am fost oprit pentru alt motiv”

El susține că nu s-a urcat beat la volan. Cristian Boureanu a făcut primele declarații despre situația cu care s-a confruntat și spune că a mâncat de post și că a fost la o zi de naștere, acesta fiind motivul pentru care i-a ieșit alcoolemia.

„Ca răspuns la toate discuţiile apărute, este un fapt de viaţă. A fost chiar acceptat de Poliţia Rutieră şi de Institutul Mina Minovici până acum vreun an. Era după amiază la 16.30. Cei care mă cunosc în ultimii 20 de ani ştiu că eu dacă beau două degete de vin, nu mă mai urc la volan. Sunt cel mai bun client, din punctul acesta de vedere, al taximetriştilor şi în niciun caz nu aş fi făcut aşa ceva la drum lung, nici când eram mai tânăr şi mai prost. Am fost oprit pentru alt motiv. Eu mănânc de post. Astăzi nu mâncasem absolut nimic. Tot aşa, cei care mă cunosc, ştiu că ţin fasting, câte 16-18 ore şi băusem doar apă. Aseară mâncând doar nişte legume şi fiind la o zi de naştere, probabil mi-a rămas în respiraţie”, a declarat Cristian Boureanu la Antena Stars, relatează spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Se întâmplă, nu am făcut nimic grav”

Fostul politician a fost dus la spital, unde i-au recoltat și alte probe. „Ca dovadă că nu am băut, m-am urcat cu poliţiştii din proprie iniţiativă, la cererea mea, şi am mers la spital, unde mi s-au recoltat probe biologice. Sper să iasă 0.0. Mi s-a spus că este foarte posibil la 0.11 să iasă 0.0. Nu eram inconştient, dacă ştiam că am băut, să mai pierd încă două ore să mă duc până la Sinaia, la spital, ca să îmi colecteze probe biologice. Se întâmplă, nu am făcut nimic grav. Asta este. Poliţiştii au fost foarte ok. Viaţa merge mai departe”.

