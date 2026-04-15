Consolidarea încrederii în justiție, prioritară

Cu o săptămână în urmă, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de numire în funcţie atât a Cristinei Chiriac, cât şi a lui Viorel Cerbu la DNA şi a lui Codrin-Horaţiu Miron la DIICOT.

Prioritatea noului procuror general va fi consolidarea încrederii în justiție. Cristina Chiriac își propune să obțină acest lucru printr-o activitate a procurorilor marcată de eficiență, transparență și predictibilitate.

„În acelaşi timp, voi susţine întărirea capacităţii instituţionale, protejarea independenţei procurorilor şi promovarea unui climat profesional bazat pe integritate şi respect reciproc. Combaterea corupţiei, a infracţiunilor care constituie domeniile prioritare ale Ministerului Public, precum şi a oricăror forme de încălcare a legii va constitui o direcţie esenţială, abordată cu fermitate, dar şi cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, precizează Chiriac.

Noul procuror general s-a declarat conștient de presiunea așteptărilor publice, subliniind că va acționa cu determinare pentru a consolida credibilitatea sistemului de justiție din România.

„Vă asigur că îmi voi exercita atribuţiile cu bună-credinţă, profesionalism şi respect faţă de lege şi cetăţeni”, a spus Cristina Chiriac.

Performanțele în cifre ale DNA Iași, structură condusă de Cristina Chiriac

Președintele Nicușor Dan a numit-o pe șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, în funcția de procurorul general al României, spunând că din toate discuțiile avute cu procurorii a ajuns la concluzia că structura DNA condusă de Chiriac este cea mai bună din țară.

Libertatea a analizat rapoartele de activitate ale DNA din ultimii patru ani. Din perspectiva cifrelor, ultimul an, 2025, a fost dezastruos pentru structura teritorială a DNA Iași, șapte procurori reușind să trimită în judecată doar trei rechizitorii și să încheie opt acorduri de recunoaștere a vinovăției. Președintele a găsit explicații pentru această situație.





