CTP a evocat declarațiile controversate ale influencerului MAGA despre arme și pedeapsa cu moartea.

Acesta a citat o opinie anterioară a lui Kirk despre violența armată din SUA: „Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament”. Jurnalistul a remarcat ironic că Kirk a devenit acum una dintre aceste victime.

Gazetarul a amintit și alte poziții controversate ale lui Kirk:

Despre un atac violent asupra soțului lui Nancy Pelosi, Kirk ar fi îndemnat audiența să plătească cauțiunea agresorului.

Referitor la pedeapsa capitală, Kirk ar fi declarat: „Death penalties should be public, should be quick, should be televised. I think at a certain age, it is an initiation…What age should you start to see public executions?”(Pedeapsa cu moartea ar trebui să fie publică, rapidă și televizată. Cred că la o anumită vârstă, este o inițiere… La ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?)

Referitor la sentimentele sale față de soarta lui Kirk, CTP a precizat că nu simte empatie: „Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău”.

Asasinatul lui Kirk ridică din nou problema violenței armate în SUA, un subiect de dezbatere aprinsă în societatea americană. Moartea sa violentă, ironizată de unii adversari politici, subliniază polarizarea extremă din peisajul politic american actual.

CTP a concluzionat: „Ieri, un ucigaș cu sânge rece și bine antrenat, l-a trimis, cu o armă de precizie, pe domnul Kirk printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament, legea posesiei de arme de foc până la nivelul de asalt pentru cetățenii americani”.

Arma crimei și primele imagini cu o „persoană de interes”

Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce răspundea la o întrebare despre atacurile armate comise de persoane transgender în America.

Într-o conferință de presă, agentul special FBI Robert Bohls a anunțat că arma crimei a fost recuperată. „Pușca de mare putere” a fost găsită într-o zonă împădurită unde a fugit atacatorul. Bohls a mai precizat că anchetatorii au colectat și alte probe importante, inclusiv amprente.

FBI și autoritățile din Utah caută o persoană suspectă în legătură cu uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Imagini de pe camerele de supraveghere au fost făcute publice joi, la o zi după ce Kirk a fost împușcat mortal într-un campus universitar.

