„O rețea de corupție la nivel de stat comparabilă cu a Ceaușeștilor”

Într-o postare pe Facebook, gazetarul a scris:

„Victor Orban scapă de Târgoviște. Olé-olé, olé, olé, Viktor Orban nu mai e!” – mă pregătesc să strig, ca în 89. Orban e un Ceaușescu. A împânzit mediul politic și de afaceri cu cimotiile și acoliții lui, creând o rețea de corupție la nivel de stat comparabilă cu a Ceaușeștilor. Încearcă să acopere situația economică a Ungariei, mai proastă decât a României, cu «dușmanul iestern», UE-Ucraina. Până și un stadion a construit în comuna sa natală, aidoma lui Ceaușescu în Scornicești. Un singur lucru nu a făcut: nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”.

Gazetarul îl numește pe Trump „ayatollahul mincinoșilor” și subliniază că eșecul lui Orban este, de fapt, prima înfrângere majoră a liderului american. Trump l-a susținut „bombastic și fără rezerve” pe liderul maghiar, transformându-l într-un simbol al rezistenței suveraniste care, în final, s-a prăbușit:

„E posibil ca Trump, trăgând învățăminte din ce se întâmplă cu Orban, să suspende sau să amâne sine die alegerile congresionale din toamnă. Oricum, este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban. Urmează cea cu Iranul, «distrus, desființat, terminat pe decenii»”.

Marii câștigători și perdanții

O eră s-a încheiat la Budapesta. Regimul de 16 ani al lui Viktor Orban a ajuns la final, după ce acesta și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului Peter Magyar la alegerile din Ungaria.

„Ungurii au spus astăzi DA Europei, au spus DA unei Ungarii libere”, a declarat Magyar în fața unei mulțimi entuziasmate pe malurile Dunării, cerându-le totodată loialiștilor lui Orban din instituțiile statului să demisioneze.

Au fost numărate 98,94% din voturi, iar partidul Tisza a stabilit un nou record în alegerile din Ungaria, obținând 3.103.500 de voturi pe lista națională. Acest rezultat, care reprezintă 53,07% din total, depășește recordul anterior al Fidesz din 2022, de 3.060.000 de voturi, scrie site-ul maghiar Hvg.hu.



