Viespile uriaşe, aşa-numitele „ucigaşe”, depăşesc 5 centimetri în lungime, iar înţepătura lor este de aproape 6 milimetri. Au un venin foarte toxic, care poate cauza decesul persoanelor alergice la veninul de albine sau viespi.

Sunt vulnerabile şi persoanele care nu sunt alergice, dacă sunt înţepate de un număr mare de viespi. În Japonia, se estimează că zeci de persoane mor din cauza lor. Cel mai mare pericol este însă pentru apicultură, pentru că viespile uriaşe pot distruge un stup întreg în câteva ore.

Got ‘em. Vacuumed out several #AsianGiantHornets from a tree cavity near Blaine this morning. Further details will be provided at a press conference on Monday. Staff not available for interviews before then. pic.twitter.com/31kgAUuJd0