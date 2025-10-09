Sursă video: Facebook/ DRDP Craiova

Trafic închis pe Transalpina

Zăpada abundentă, frigul și viscolul au închis traficul pe Transalpina, lăsând ciobanii și animalele lor blocați în zona montană.

CJSU Gorj au anunțat că s-a aprobat intervenția Secției Drumuri Naționale Târgu Jiu pentru deszăpezirea tronsonului între Rânca și Obârșia Lotrului.

„Se aprobă intervenţia Secţiei Drumuri Naţionale Târgu Jiu pentru deszăpezirea tronsonului de drum dispus pe DN 67C Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, prin crearea unui culoar de trecere pentru crescătorii de ovine ce se vor deplasa din zona Bazinului Lotrului – judeţul Vâlcea, spre Novaci. Intervenţia Secţiei Drumuri Naţionale Târgu Jiu se va realiza începând cu data de 9 octombrie”, au anunţat reprezentanţii CJSU Gorj.

Utilizarea echipamentelor speciale

Pentru a face față condițiilor dificile, DRDP Craiova a folosit utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate. În unele zone viscolite, stratul de zăpadă depășea un metru înălțime, făcând operațiunea deosebit de dificilă.

„Având în vedere Hotărârea CJSU Gorj, angajații SDN Târgu Jiu acționează pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci”, a precizat DRDP Craiova.

Deși s-a creat acest culoar de trecere pentru ciobani, tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere pentru restul participanților la trafic.

