DRDP Craiova a precizat: „Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”.

Meteorologii anunță vreme rece și precipitații abundente până joi. Sunt emise avertizări cod galben și portocaliu pentru mai multe zone. News.ro raportează că în județele Constanța, Călărași și Ialomița va fi cod roșu de ploi.

În zonele montane înalte, se așteaptă ninsori. Autoritățile recomandă prudență în trafic și urmărirea informațiilor meteorologice actualizate.

Pe 2 octombrie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, inclusiv cod portocaliu de viscol și vânt puternic, sectorul de drum dintre Rânca și Obârșia Lotrului de pe Transalpina a fost închis circulației, au anunțat reprezentanții Centrului INFOTRAFIC.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă în trei județe, respectiv Constanța, Călărași și Ialomița. Potrivit specialiștilor, în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 120 l/mp. Va ploua în câteva ore cât pentru două luni. De asemenea, o informare de vreme severă anunță frig, ploi, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni, până joi dimineață.





