Camerele de supraveghere din Teheran, piratate ani la rând

Conform Financial Times, aproape toate camerele de supraveghere a traficului din capitala Iranului au fost piratate. Imaginile ar fi fost criptate și trimise către servere din Israel. O singură cameră ar fi permis identificarea locului unde oficialii își parcau mașinile și ar fi oferit informații despre o parte a reședinței lui Ali Khamenei.

„Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul”, a declarat un oficial israelian pentru sursa citată.

Pe baza datelor colectate, serviciile israeliene au construit ceea ce în limbajul de intelligence se numește „model de viață”: adresele agenților de securitate, orele de serviciu, rutele zilnice și persoanele pe care le protejau.

„Le-am luat ochii mai întâi”

Un oficial citat de Financial Times a explicat strategia în termeni direcți: „Le-am luat ochii mai întâi”.

Potrivit sursei, Israelul ar fi dezactivat apărarea aeriană iraniană prin atacuri cibernetice și prin perturbarea turnurilor de telefonie mobilă din zona străzii Pasteur, unde se aflau birourile lui Ali Khamenei. Telefoanele ar fi părut ocupate, iar echipa de protecție nu ar fi putut primi avertismente.

Operațiunea ar fi implicat și cooperarea cu serviciile americane, inclusiv atacuri cibernetice menite să „orbească” sistemele de apărare, potrivit declarațiilor generalului Dan Caine, citat de Financial Times.

Cum a fost stabilit momentul atacului

Momentul ar fi fost ales după ce serviciile au stabilit că liderul suprem urma să participe la o întâlnire sâmbătă dimineață, în apropierea străzii Pasteur.

Avioane israeliene ar fi lansat până la 30 de muniții de precizie asupra complexului, conform unui fost oficial israelian citat de Financial Times. Atacul ar fi avut loc dimineața, pentru a obține un avantaj tactic.

Donald Trump a declarat pentru Fox News că oficialii iranieni se aflau la micul dejun în momentul atacului.

Operațiunea, pregătită mai mulți ani

Financial Times notează că operațiunea a fost posibilă datorită Unității 8200 din Israel, a rețelelor umane ale Mossad și a analizelor bazate pe miliarde de puncte de date.

Un fost oficial israelian a explicat că, pentru o țintă de asemenea nivel, eșecul nu era o opțiune. Doctrina militară israeliană ar impune confirmarea independentă de doi ofițeri superiori că ținta se află în locația vizată.

Ali Khamenei a condus Iranul din 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini. Ca lider suprem, a avut ultimul cuvânt în toate deciziile majore ale statului: politică externă, armată, sistem judiciar și servicii secrete. Mandatul său a fost marcat de sancțiuni internaționale, proteste interne reprimate dur și conflicte regionale.

Ayatollahul Khamenei, fiica, ginerele și nepoata sa au murit după ce SUA și Israel au lansat un atac masiv asupra Teheranului pe 28 februarie 2026. În aceeași seara, iranienii au ieșit pe străzile din Teheran și alte orașe din Iran celebrând vestea morții liderului suprem. Văduva lui Ali Khamenei a murit și ea în urma rănilor suferite în bombardamentul SUA-Israel.

Potrivit publicației britanice, operațiunea face parte dintr-o campanie de intelligence de durată, menită să infiltreze structurile de putere din Teheran și să permită lovituri de precizie împotriva liderilor iranieni.