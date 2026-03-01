Conform agenției de știri AFP, presa iraniană a confirmat de asemenea decesul fiicei, ginerelui și nepoatei lui Ali Khamenei, în urma atacurilor aeriene coordonate de forțele israeliene și americane. Agenția Fars a transmis: „După contactarea unor surse bine informate din cadrul familiei liderului suprem, vestea martiriului fiicei, ginerelui și nepoatei liderului revoluționar a fost, din păcate, confirmată”.

„Acest mare savant și mujahid (luptător) și-a sacrificat viața pentru a ridica Iranul… și se află în marea prezență a martirilor de sus”, a scris agenția de știri Mehr.

Un triumvirat format din Massoud Pezeshkian, Gholamhossein Mohseni Ejei și un jurist al Consiliului Gardienilor Constituției va gestiona tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Anunțul a fost făcut de consilierul Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, conform AFP. Mokhber a confirmat că Pezeshkian, președintele Parlamentului, va face parte din această conducere provizorie.

Președintele american Donald Trump a salutat operațiunea militară, declarând că aceasta a dus la eliminarea liderului iranian, dar a subliniat că atacurile vor continua. BBC notează că Trump a urmărit desfășurarea evenimentelor din stațiunea sa din Florida, Mar-a-Lago, și a postat pe rețelele de socializare despre succesul misiunii.

Moartea lui Khamenei este „o veste atât de bună”, a declarat un locuitor din Teheran pentru BBC

„Nu-mi vine să cred. E ca atunci când îți dau o veste atât de bună încât nici măcar nu știi ce să faci”, a spus el. „Nu am putut dormi toată noaptea, aștept doar să încep prima zi fără Khamenei. Cred că Orientul Mijlociu a devenit un loc mai bun.

„Chiar și lumea a devenit un loc mai bun acum.”

