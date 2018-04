Un primar din județul Vaslui a reușit să reducă considerabil numărul asistaților social în baza Legii 416/2001, de la 860 de persoane când a preluat mandatul, la doar 120 în prezent, și asta într-un oraș preponderent de etnie rromă. Mai mult decât atât, edilul din Murgeni, care este, paradoxal, unul social-democrat, a reușit să-i convingă pe localnici să-și plătească și impozitele pe clădiri, multe din ele palate cu foarte multe camere. Toate aceste măsuri nu au fost o problemă pentru primar să recâștige cel de-a doilea mandat la alegeri.

Un oraș preponderent de etnici rromi din județul Vaslui a fost adus pe linia de plutire, după ce, în urmă cu șase ani, era înglodat în datorii și plin de oameni care trăiau doar din ajutoarele sociale date de către stat. În schimb, locuiau în palate cu foarte multe camere și cu mașini de la scară.

Cu riscul de a nu mai ieși din nou primar, cel care, în 2012, a preluat frâiele Murgeniului, o comună cu 8.700 de suflete devenită peste noapte oraș pe la începutul anilor 2000, a început ”să taie în carne vie”, cu dorința de a scoate orașul la lumină. Edilul Ioan Buta nu s-a temut nici măcar de amenințările rromilor, ducându-și astfel mai departe mandatul pe care îl câștigase cu Partidul Poporului. Și, astfel, a ajuns în prezent să nu aibă nevoie nici măcar de echilibrări financiare de la bugetul de stat, încasările crescând, într-un oraș în care nu există nicio unitate de producție, de la an la an, de la 260.000 de lei în 2012, la peste 4,7 milioane de lei în 2017.

Murgeni poate fi considerat o localitate atipică pentru țara noastră. Este format dintr-un mic orășel reședință cu câteva blocuri și zeci de vile și nu mai puțin de șapte sate componente, unele situate la kilometri întregi depărate primărie. Dacă la Revoluția din 1989, în oraș existau 386 de etnici rromi, în prezent numărul acestora a ajuns la 2.700, dintr-un total de 3.900 de locuitori cât are în prezent doar orașul reședință. Pentru a putea fi ținuți în mână, cei care s-au aflat la conducerea localității au decis să le acorde ajutoare sociale. Și astfel s-a ajuns în situația în care, în 2012, să fie plătiți pe Legea 416/2001 nu mai puțin de 860 de persoane.

”Când am venit la primărie și am văzuți câți sunt, m-am speriat. În consecință, am decis să aplic legea astfel încât i-am chemat la muncă. Ei au crezut că este o glumă. Numai că, apoi, au constatat că nu mai primesc ajutorul social. De ce? Le-am tăiat orele de muncă, iar pontajele le-am transmis la Agenția Județean pentru Plăți și Inspecție Socială. Și uite așa, de la lună la lună, de la an la an, am ajuns să scădem continuu numărul beneficiarilor Legii 416”, a declarat, pentru Libertatea, primarul Ioan Buta.