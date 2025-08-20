Intitulată „Țarul în persoană. Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți”, cartea a fost scrisă de doi jurnaliști de investigație ruși de renume, Roman Badanin și Mikail Rubin.

Roman Badarin, 55 de ani, deținător al mai multor premii pentru jurnalism, fondatorul și redactor-șef al publicației de investigații Proekt, fost redactor-șef al platformei digitale Forbes Rusia, fost redactor-șef al canalului de televiziune Dojd (interzis azi) și al agenției de știri RBK.

Mihail Rubin, 37 de ani, relatează despre procesele politice din Rusia de peste 10 ani. Anterior, a fost reporter acreditat la Kremlin pentru ziarul de stat Izvestia, unde a fost angajat și Badarin. A fost jurnalist la postul Dojd și acum lucrează la Proekt.

Campanie de PR a Universității din Moscova

Autorii susțin că, în 2010, când era premier și avea 58 de ani, Vladimir Putin ar fi sedus o adolescentă de 17 ani, care a pozat într-un calendar erotic.

Studenții de la Universitatea din Moscova i-au oferit un calendar cu modele în ținute sumare ca parte a unei campanii de PR, prin care se dorea susținerea în mai multe proiecte.

Una dintre fete, Alisa Harceva, i-ar fi atras atenția lui Putin, căruia i-au fost furnizate și datele de contact ale modelelor.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Când te sună asistenții lui Putin

Patru persoane familiare cu povestea ne-au spus că la scurt timp după publicarea calendarului, asistenții lui Putin au sunat-o pe Harceva și au invitat-o la reședința suburbană a președintelui.

Alisa ar fi fost dusă la reședința lui Putin o dată la două săptămâni, timp de un an.

În acea perioadă, Putin încă era căsătorit cu Liudmila, cu care are două fete și de care a divorțat în 2014 după 3 decenii de mariaj, dar avea și o presupusă relație secretă cu Alina Kabaeva, campioană olimpică de gimnastică ritmică.

Alisa Harceva avea doar 17 ani la momentul realizării calendarului și nici măcar nu era studentă!

Apartament pentru Miss Aprilie

Trei luni mai târziu, ea a apărut într-o emisiune TV unde a vorbit despre calendarul în care era Miss Aprilie, fără să menționeze presupusele întâlniri cu Putin.

În urmă cu 9 ani, Daily Mail a sugerat că Vladimir Putin ar avea o relație cu fotomodelul Alisa Harcheva, care, la 23 de ani, devenise un fotomodel apreciat și a fost finalistă Miss Rusia. I-ar fi cumpărat un apartament într-unul dintre districtele exclusiviste din Moscova.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

Alisa era una dintre cele patru femei cărora Grigori Baevski, un om de afaceri rus din Sankt Petersburg, le-a oferit proprietăți în ultimii ani, potrivit unei investigații a Reuters. Primele două – Anna Zațepilina și Leisan Kabaeva, bunica și sora Alinei Kabaeva. A treia – Katerina Tihonova, fata cea mică a lui Putin..

Autorii nu explică modul în care relația Putin – Harceva s-a terminat.

Dacă lui Putin i-a plăcut „cadoul”, atunci s-ar putea ca universitate să primească finanțare de la bugetul de stat.

Totuși, „președintele nu a susținut niciunul dintre proiecte universității moscovite”, au adăugat autorii.

Wendi, Alina, Svetlana…

Presa a scris că Putin a avut o relație cu Wendi Deng, fosta soție a mogulului media Rupert Murdoch. În Rusia, sunt speculații conform cărora liderul de la Kremlin are o a treia fiică, dintr-o aventură de lungă durată cu Svetlana Krivonogih, o rusoaică ce ar fi crescut într-un apartament supraaglomerat din Sankt Petersburg și care făcea curățenie pentru a câștiga bani.

Luiza Rozova, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, a decis să vorbească deschis despre tatăl său și viața ei în exil în Franța. Potrivit publicației Bild însă, declarațiile au apărut pe un cont neatribuit ei și autenticitatea lor a fost pusă la îndoială.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

În același volum, al cărui coator este Roman Badarin, este relatat și episodul traumatizant în care mama președintelui rus, Marusia, care avea doar 17 ani, a fost atacată cu o furcă de Vladimir Putin senior, care a avut o „criză de furie”, deoarece adolescenta nu l-a lăsat pe el și grupul lui de prieteni să intre în casa ei, unde era singură. Marusia a rămas fără un ochi și, ca să nu fie dat în judecată, „Volodka” a acceptat să o ia de nevastă.