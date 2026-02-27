Dacia Spacer va fi lansat în a doua jumătate a anului 2026

Dacia își extinde gama de modele în 2026 cu un nou vehicul compact ce va fi lansat în a doua jumătate a anului, conform Profit.ro. Este vorba despre modelul Dacia Spacer, cunoscut în trecut și drept C-Neo. Acesta nu va fi un SUV, ci un break cu design inspirat de un coupe.

Proiectat să atragă clienții din segmentul C, care preferă caroseria hatchback în locul SUV-urilor, Spacer va fi produs în uzina Renault din Bursa, Turcia, în loc de Mioveni, România, cum se credea inițial.

Uzina din Bursa este deja centrul de producție pentru alte modele Dacia, precum Duster și Boreal, iar startul producției pentru Spacer este programat pentru finalul anului 2026. Conform declarațiilor șefului Renault Group, Francois Provost, lansarea oficială a modelului va avea loc în iulie, iar livrările vor începe în 2027.

Lansarea a fost confirmată și de presa franceză. C-Neo urmează să fie prezentat publicului la Mondial de l’Auto din Paris, în perioada 12-18 octombrie 2026, cu lansarea comercială planificată pentru toamna aceluiași an, relatează portalul francez de știri auto Largus.fr.

Noul Dacia Spacer, o mașină între un break tradițional și un SUV

Modelul, care se poziționează între un break tradițional și un SUV, va deveni parte din gama superioară a brandului românesc, alături de Dacia Bigster. Cu o lungime de aproximativ 4,6 metri, C-Neo va concura direct cu modele precum Peugeot 308 SW, Skoda Octavia Combi, Toyota Corolla Touring Sports și VW Golf SW.

Primele imagini oficiale ale Dacia C-Neo sunt așteptate să fie dezvăluite până în vara anului 2026, când va fi anunțat și numele său comercial final, precizează sursa citată mai sus.

Cum va arăta noul Dacia Spacer

Conceput pe platforma CMF-B a grupului Renault, C-Neo va reflecta evoluția stilistică a mărcii Dacia, cu forme mai angulare și linii mai proeminente.

Partea frontală va dispune de un capot sculptat, o grilă neagră cu detalii geometrice și faruri mai subțiri, echipate cu noua semnătură luminoasă Dacia: două bare orizontale LED completate de o linie verticală pe fiecare parte a barei de protecție.

Partea din spate va atrage atenția printr-un hayon neted și o semnătură luminoasă unică, în premieră pentru Dacia.

Luminile spate foarte subțiri vor fi separate de numele mărcii, iluminat pe un fundal negru. Bara de protecție va avea un design simplu, cu detalii din plastic negru și decupaje rectangulare între catadioptrii.

Ce detalii tehnice și variante de motorizare va avea noul wagen Dacia Spacer

Din punct de vedere tehnic, C-Neo va prelua motorizările disponibile pe Dacia Bigster. Vor exista patru versiuni: trei dintre ele bazate pe motorul pe benzină de 1.2 litri, cu trei cilindri, al grupului Renault. Acesta va fi disponibil într-o variantă pe benzină-GPL de 120 CP, fie cu transmisie automată DW23 cu dublu ambreiaj, fie manuală cu șase trepte. La începutul acestui an, Dacia anunța că va renunța să mai producă mașini alimentate cu GPL, chiar dacă este lider mondial pe acest segment.



O altă opțiune va fi versiunea micro-hibridă de 140 CP, iar varianta hibridă 4×4 GPL de 150 CP va include un motor electric de 31 CP pe puntea spate, alimentat de o baterie de 48 V. De asemenea, va fi disponibil un motor 1.8 Hybrid de 155 CP, care înlocuiește motorul 1.6 Hybrid de 140 CP.

Acest propulsor pe benzină, cu ciclu Atkinson, livrează 107 CP și 170 Nm, fiind asociat cu două motoare electrice – unul principal de 50 CP/205 Nm și unul secundar de 20 CP/50 Nm – alimentate de o baterie de 1,4 kWh și conectate la transmisia automată cu roți dințate.

